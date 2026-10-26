عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه با پزشکیان دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه، در نشستی با حضور خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دیدارها و گفتگوها میان کشورهای اسلامی، با اشاره به اشتراکات بنیادین جهان اسلام اظهار داشت: باور و اعتقاد ما این است که کشورهای اسلامی باید بر پایه آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص)، اصل برادری و وحدت را سرلوحه روابط خود قرار دهند. مسلمانان برادر یکدیگرند و باید همچون ید واحده در برابر تهدیدها و اقداماتی که ملت‌های مسلمان را هدف قرار می‌دهد، ایستادگی کنند. اگر این اصل اساسی را مبنای تعاملات خود قرار دهیم، زمینه‌ای برای شکل‌گیری اختلافات و مشکلات میان کشورهای اسلامی باقی نخواهد ماند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تقویت همبستگی میان کشورهای اسلامی افزود: دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود بر ضرورت وحدت و انسجام جهان اسلام تأکید داشته است. با این حال، منطقه ما طی سال‌های گذشته شاهد اقدامات خشونت‌آمیز و جنایات گسترده رژیم صهیونیستی بوده است؛ رژیمی که با اتکا به تروریسم دولتی و برخورداری از حمایت آمریکا، مرتکب جنایات متعدد در منطقه می‌شود و در عین حال، دیگران را به تروریسم متهم می‌کند.

پزشکیان با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: دامنه این تجاوزات به جمهوری اسلامی ایران نیز گسترش یافت و در جریان حملات صورت‌گرفته، رهبر، فرماندهان، دانشمندان و حتی دانش‌آموزان کشورمان به شهادت رسیدند. این اقدامات هیچ توجیه حقوقی، انسانی و عقلانی ندارد و ضرورت اتخاذ رویکردی مشترک از سوی کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز و ناامنی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود علیه ایران اظهار داشت: تصور آنان این بود که می‌توانند با اعمال فشار و تجاوز، جمهوری اسلامی ایران را با فروپاشی مواجه کنند؛ اما نتیجه این اقدامات، تقویت وحدت و انسجام داخلی و افزایش همبستگی ملت ایران بود. مردم کشورمان، با وجود خسارات و مشکلات تحمیل‌شده، با قدرت و استواری از سرزمین خود دفاع کردند. این تصور که می‌توان ملت ایران را به تسلیم وادار کرد، تصوری نادرست و باطل است.

پزشکیان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول و قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق قانونی خود را مطالبه می‌کند و با اتکا به همین اصول، قاطعانه از حقوق و منافع مشروع ملت ایران دفاع خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی مؤثر کشورهای بزرگ اسلامی در تقویت ثبات منطقه‌ای گفت: امیدوارم حضور نمایندگان کشورهای مهم و تأثیرگذار اسلامی در این نشست، زمینه‌ساز تحکیم هرچه بیشتر وحدت و انسجام منطقه‌ای شود. نباید اجازه دهیم رژیم صهیونیستی هر زمان که اراده کرد، علیه هر فرد یا کشوری دست به ترور و تجاوز بزند. اطمینان دارم که اگر کشورهای اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند و موضعی هماهنگ اتخاذ کنند، امکان تکرار چنین اقداماتی وجود نخواهد داشت.

پزشکیان افزود: اعتقاد دارم که اگر اختلافات خود را مدیریت کنیم و به‌جای تمرکز بر مسائل اختلافی، بر اشتراکات و منافع مشترک تأکید داشته باشیم، می‌توانیم با سهولت و اثربخشی بیشتری بر مشکلات منطقه غلبه کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به اشتراکات اعتقادی و فرهنگی کشورهای اسلامی تصریح کرد: کشورهای اسلامی از خدای واحد، کتاب آسمانی واحد و قبله واحد برخوردارند و این اشتراکات عمیق می‌تواند مبنایی مستحکم برای حل اختلافات، گسترش همکاری‌ها و رفع مشکلات مشترک باشد. جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه این همکاری‌ها صادقانه و از صمیم قلب اعلام می‌کند؛ چراکه باور ما به برادری و همگرایی با کشورهای اسلامی، صرفاً یک موضع زبانی و تشریفاتی نیست، بلکه اعتقادی ریشه‌دار و مبتنی بر منافع مشترک ملت‌های منطقه است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت حرکت جمعی کشورهای منطقه به سوی پیشرفت و رفاه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که همه ملت‌های منطقه در فضایی سرشار از صلح، امنیت، رفاه و فرصت‌های برابر، مسیر رشد و تعالی را طی کنند. منطقه ما از منابع طبیعی غنی، ظرفیت‌های اقتصادی گسترده و نیروی انسانی توانمند برخوردار است و کافی است این ظرفیت‌ها را به یکدیگر پیوند دهیم تا بتوانیم منطقه را به الگویی موفق برای جهان در زمینه تحقق انسانیت، عدالت، حق‌مداری و انصاف تبدیل کنیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تبدیل تفاهمات سیاسی به اقدامات عملی اظهار داشت: ما برای پیمودن این مسیر مصمم هستیم، اما تحقق این هدف مستلزم آن است که کشورهای اسلامی به درکی مشترک از اهداف خود دست یابند، چشم‌اندازی روشن ترسیم کنند و با تعهد متقابل، اجرای توافقات را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

تجربه نشان داده است که گاه تصمیمات اتخاذشده در نشست‌های دیپلماتیک در حد اسناد و توافقات مکتوب باقی می‌ماند؛ در حالی که رویکرد ما باید معطوف به دستیابی به نتایج ملموس و ایجاد تحول واقعی در روابط منطقه‌ای باشد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان گفتار و عمل در مناسبات منطقه‌ای افزود: نباید سخنی بگوییم که به آن باور نداریم یا در مقام عمل به آن پایبند نباشیم. لازم است دست در دست یکدیگر، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کنیم؛ مسیرهای ارتباطی را توسعه دهیم، رفت‌وآمدها را تسهیل کنیم، مرزها را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل سازیم و دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند دهیم.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه توسعه همکاری‌های چندجانبه، زمینه‌ساز تقویت امنیت پایدار است، تصریح کرد: هنگامی که علم، فرهنگ، تجارت و اقتصاد از مرزها عبور کنند و ارتباطات میان ملت‌ها گسترش یابد، زمینه برای گسترش تروریسم و ناامنی از بین خواهد رفت. از این رو، تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی نه‌تنها به توسعه و رفاه ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحکیم امنیت جمعی در منطقه است.

پزشکیان با تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تفاهمات سازنده میان کشورهای اسلامی گفت: هر تفاهمی که در این نشست‌ها و دیدارها به تقویت وحدت، انسجام و همکاری‌های منطقه‌ای منجر شود، از حمایت جدی و همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهد بود. باید بر نقاط مشترک و زمینه‌های همکاری تمرکز کنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظرها مانعی در مسیر تحقق منافع مشترک ملت‌های منطقه ایجاد کند.

رئیس جمهور در ادامه، با اشاره به ضرورت هوشیاری کشورهای اسلامی در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه و تفرقه‌افکنانه، اظهار داشت: یکی از اهدافی که در سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود، تضعیف کشورهای منطقه، ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان و تضعیف تدریجی کشورهای بزرگ اسلامی است. ما باید با تقویت همکاری‌های متقابل و حمایت از یکدیگر، مانع تحقق چنین اهدافی شویم و اجازه ندهیم کشورهای منطقه به‌صورت جداگانه در معرض فشار و تهدید قرار گیرند.

پزشکیان با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی در کشورهای منطقه افزود: کشورهای اسلامی باید از طریق تعامل سازنده، همکاری اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل، در جهت رفع نیازهای یکدیگر گام بردارند. این تصور که می‌توان از طریق فشار و تحریم، ملت‌ها را به تسلیم وادار کرد، تصوری باطل است. هر اندازه همکاری میان کشورهای منطقه عمیق‌تر و گسترده‌تر شود، توان آنها برای مدیریت مشکلات و مقابله با فشارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران و حمایت مردم و رهبری کشور تأکید کرد: ایران با اتکا به تلاش‌های داخلی، حمایت و پشتیبانی ملت و هدایت‌های مقام معظم رهبری، مسیر عبور از مشکلات را با موفقیت طی خواهد کرد. بدون تردید، کشورهای اسلامی باید با درک پیوستگی امنیت و منافع خود، در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه تضعیف هر یک از کشورهای بزرگ منطقه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشارها و تهدیدها علیه دیگر کشورهای اسلامی نیز شود.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و به‌عنوان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، خواهان ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خود در چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی است. ایران بر این اساس، حق بهره‌مندی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را برای خود محفوظ می‌داند و انتظار دارد این حقوق در چارچوب مقررات بین‌المللی مورد احترام قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با انتقاد از رویکردهای دوگانه در قبال جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: استفاده از موضوع هسته‌ای به‌عنوان بهانه‌ای برای اعمال فشار، تهدید، حمله به تأسیسات هسته‌ای و طرح ادعای آمادگی برای مذاکره و گفت‌وگو، همزمان با حمله به ایران رویکردی متناقض و غیرسازنده است که به تضعیف اعتماد عمومی و افزایش بی‌اعتمادی در میان مسئولان و مردم ایران منجر شده است.

پزشکیان تأکید کرد: کشورهای اسلامی باید با تقویت تعاملات و هماهنگی‌های خود، اجازه ندهند چنین رویکردهایی به رویه‌ای برای برخورد با ملت‌های منطقه تبدیل شود. صیانت از حقوق ملت‌ها، احترام به حاکمیت کشورها، مقابله با تجاوز و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، مستلزم اراده‌ای مشترک و اقداماتی هماهنگ از سوی کشورهای اسلامی است.

جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد در این مسیر، با تکیه بر اشتراکات دینی، منافع متقابل و احترام به حقوق ملت‌ها، همکاری‌های خود را با کشورهای اسلامی گسترش دهد.

رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی و اقدام مشترک کشورهای اسلامی برای مقابله با تهدیدها و تحقق اهداف مشترک اظهار داشت: اگر در کنار یکدیگر باشیم، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند و با همدلی و همکاری می‌توانیم در مسیر تحقق توصیه‌های پیامبر گرامی اسلام (ص) و ساختن جوامعی برخوردار از عزت، عدالت و کرامت انسانی گام برداریم. باور و اعتقاد من این است که اگر در راه خداوند متعال تلاش کنیم، او نیز راه را به ما نشان خواهد داد و زمینه دستیابی به اهداف متعالی را فراهم خواهد ساخت.

پزشکیان با تأکید بر اینکه نیت جمهوری اسلامی ایران از توسعه تعاملات با کشورهای اسلامی، تقویت برادری، همبستگی و عزت امت اسلامی است، تصریح کرد: هدف ما تحکیم روابط برادرانه با کشورهای اسلامی، تأمین عزت و سربلندی مسلمانان منطقه و پایان دادن به وحشی‌گری‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مظلوم و مسلمان است. امیدواریم با تکیه بر اراده مشترک، همبستگی و همکاری کشورهای اسلامی، زمینه توقف این جنایات و برقراری صلح، امنیت و عدالت در منطقه فراهم شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت