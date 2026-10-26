دانشمندان پیش بینی کرده اند که در سال ۲۰۹۹ یک «طوفان شهابی» بر فراز زمین به وقوع خواهد پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- کارشناسان رصدخانه نجومی مسکو اعلام کرده‌اند که بارش شهابی «اسدی» (Leonid) — که معمولاً در ماه نوامبر مشاهده می‌شود — ممکن است در سال ۲۰۹۹ به یک «طوفان شهابی» تبدیل شود؛ رویدادی که طی آن هزاران شهاب در آسمان زمین ظاهر خواهند شد.

در بیانیه‌ای از سوی بخش مطبوعاتی این رصدخانه آمده است: «در سال ۱۹۶۶، در جریان یک طوفان شهابی اسدی، ساکنان زمین شاهد عبور ۱۰ هزار شهاب در هر ساعت بودند؛ یعنی تقریباً دو تا سه شهاب در هر ثانیه. وقوع طوفانی مشابه در سال ۲۰۹۹ نیز محتمل است.»

اخترشناسان این پیش‌بینی را بر این اساس مطرح کرده‌اند که انتظار نمی‌رود زمین تا پیش از سال ۲۰۹۹ از میان ابر‌های غبار متراکمی که توسط دنباله‌دار «۵۵P/Tempel-Tuttle» — دنباله‌دارِ منشأ بارش شهابی اسدی — بر جای مانده است، عبور کند.

یکی از کارشناسان این رصدخانه به خبرگزاری روسی «تاس» (TASS) گفت: «دنباله‌دار ۵۵P/Tempel-Tuttle بین سال‌های ۲۰۳۱ تا ۲۰۶۴ به سوی خورشید بازخواهد گشت. اگرچه پیش از آن زمان انتظار وقوع طوفان‌های شهابی بزرگ نمی‌رود، اما ممکن است فعالیت بارش شهابی اسدی افزایش یابد و به حدود ۱۰۰ شهاب در ساعت — یا اندکی بیشتر — برسد.»

در مورد اوجِ پیشِ رویِ بارش شهابی اسدی که انتظار می‌رود در شب ۱۸ نوامبر رخ دهد، دانشمندان پیش‌بینی می‌کنند که حدود ۱۵ شهاب در هر ساعت در آسمان قابل مشاهده باشد.

بارش شهابی اسدی که هر ساله بین ۶ تا ۳۰ نوامبر رخ می‌دهد، یکی از سریع‌ترین بارش‌های شهابی است؛ شهاب‌های آن با سرعتی در حدود ۷۱ تا ۷۲ کیلومتر بر ثانیه از آسمان می‌گذرند. این شهاب‌ها را می‌توان از نیمه‌شب تا ساعات پیش از سپیده‌دم با چشم غیرمسلح مشاهده کرد.

منبع: خبرگزاری تاس