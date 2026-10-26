برخی از شرکت‌های اندرویدی محصولاتی را ارائه می‌دهند که ممکن است از نظر وزن، ضخامت، قابلیت‌های دوربین و موارد دیگر، عملکردی بهتر از «آیفون دو» داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- اپل سرانجام با معرفی «آیفون دو» (iPhone Duo) وارد بازار گوشی‌های تاشو شده است، اما در این مسیر با رقبای سرسختی از دنیای اندروید، نظیر سامسونگ، گوگل و موتورولا روبروست.

این شرکت‌های اندرویدی که تجربه گسترده‌ای در این حوزه دارند، محصولاتی را ارائه می‌دهند که ممکن است از نظر وزن، ضخامت، قابلیت‌های دوربین و موارد دیگر، عملکردی بهتر از «آیفون دو» داشته باشند؛ آن هم با قیمت‌هایی که نسبت به محصول اپل، رقابتی‌تر هستند.

اندازه نمایشگرها، دوربین‌ها و دوام

«آیفون دو» از یک نمایشگر بیرونی ۵.۴ اینچی و یک نمایشگر داخلی ۷.۶ اینچی بهره می‌برد. در مقام مقایسه، گوشی «گلکسی زد فولد ۸» (Galaxy Z Fold 8) سامسونگ در اندازه نمایشگر داخلی با این مدل برابری می‌کند،

در حالی که «پیکسل ۱۱ پرو فولد» (Pixel 11 Pro Fold) گوگل دارای نمایشگر داخلی بزرگ‌تر ۸ اینچی و نمایشگر بیرونی ۶.۵ اینچی است. در همین حال، گوشی «ریزِر فولد» (Razr Fold) موتورولا یکی از بزرگ‌ترین نمایشگرهای داخلی را با ابعاد تقریبی ۸.۱ اینچ در اختیار دارد. علاوه بر این، تمام این دستگاه‌های اندرویدی نسبت به «آیفون دو» که ۹ اونس (حدود ۲۵۵ گرم) وزن دارد، سبک‌تر هستند.

در بخش دوربین، «آیفون دو» به یک دوربین جلویی ۱۲ مگاپیکسلی و یک سیستم دوربین دوگانه در پشت مجهز شده است که هر حسگر آن وضوح ۴۸ مگاپیکسلی دارد. با این حال، «زد فولد ۸» برتری دارد؛ چرا که از دو دوربین ۵۰ مگاپیکسلی در پشت و یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد. «پیکسل ۱۱ پرو فولد» گوگل نیز از چیدمان دوربین اصلی مشابهی برخوردار است، با این تفاوت که یک لنز تله‌فوتو ۱۰.۸ مگاپیکسلی نیز به آن افزوده شده؛ قابلیتی که در «آیفون دو» وجود ندارد.

از نظر دوام، «پیکسل ۱۱ پرو فولد» تنها گوشی تاشویی است که دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار می‌باشد، در حالی که «زد فولد ۸» و «ریزِر فولد» از استانداردهای پایین‌تری برخوردارند.

عمر باتری و قیمت پایه

اپل هنوز ظرفیت باتری «آیفون دو» را اعلام نکرده است، اما ادعا می‌کند که این دستگاه در شرایط استفاده ترکیبی، تا ۲۴ ساعت شارژدهی دارد. در میان رقبای اندرویدی، گوشی «پیکسل ۱۱ پرو فولد» (Pixel 11 Pro Fold) به یک باتری ۴۸۰۶ میلی‌آمپر ساعتی و «زد فولد ۸» (Z Fold 8) به یک باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز شده‌اند؛ در حالی که «ریزر فولد» (Razr Fold) از باتری بزرگ‌تر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

گزینه‌های دیگر

شیائومی درست چند روز پیش از معرفی «آیفون دوئو» (iPhone Duo)، از گوشی «۱۸ فولد» (18 Fold) رونمایی کرد. این دستگاه دارای یک نمایشگر داخلی ۷.۶۸ اینچی و یک نمایشگر خارجی ۵.۳۸ اینچی است؛ ابعادی که شباهت زیادی به ابعاد «زد فولد ۸» و «آیفون دوئو» دارد.

به‌طور خلاصه، این مقایسه کوتاه نشان می‌دهد که نزدیک‌ترین رقیب برای «آیفون دوئو»، گوشی «گلکسی زد فولد ۸» است. هر دو دستگاه ابعاد نمایشگر مشابهی دارند و به دوربین‌های دوگانه ۵۰ مگاپیکسلی در پنل پشتی مجهز هستند؛ هرچند وضوح دوربین جلویی در «زد فولد ۸» اندکی کمتر است.

منبع: انگجت

برچسب ها: آیفون ، شرکت اپل ، گوشی آیفون ، گوشی تاشوی اپل ، گوشی تاشو سامسونگ ، اندروید
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