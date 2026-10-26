باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه العرب گزارش داد نگرانی مقام‌های اسرائیلی تنها به امنیت روز رأی‌گیری محدود نیست، بلکه احتمال بن‌بست سیاسی و دشواری تشکیل ائتلافی با دست‌کم ۶۱ کرسی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.

یک مقام ارشد پلیس اسرائیل به شبکه «اسرائیل ۲۴» گفت روز پس از انتخابات به‌اندازه روز رأی‌گیری از نظر امنیتی حساس است. به گفته وی، برنامه‌های مقابله با تظاهرات و درگیری احتمالی میان هواداران احزاب رقیب از سه ماه پیش تدوین شده است.

بر اساس ارزیابی‌های رسانه‌ای، نبود چشم‌انداز روشن برای کسب اکثریت و احتمال شکست مذاکرات ائتلافی می‌تواند تنش‌های سیاسی را به خیابان‌ها بکشاند؛ به‌ویژه اگر گروه‌های بازنده نتایج انتخابات را نپذیرند.

هم‌زمان، مؤسسه دموکراسی اسرائیل درباره ضرورت حفظ بی‌طرفی پلیس و برخورد یکسان با معترضان هشدار داده است. طبق آمار سال ۲۰۲۵ این مؤسسه، اعتماد عمومی به پلیس در میان یهودیان اسرائیل ۳۹ درصد و در میان اعراب ۲۵ درصد بوده است.

نحوه مدیریت اعتراضات پس از انتخابات می‌تواند بر اعتماد عمومی، حفظ حق اعتراض مسالمت‌آمیز و احتمال تشدید بحران سیاسی تأثیر بگذارد.

منبع: الجزیره