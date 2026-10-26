باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه گرانادا انجام شده، نشان می‌دهد که ترکیب «روزه‎‌داری متناوب» با فعالیت بدنی، نسبت به انجام ورزش به‌تنهایی، برای کاهش وزن و چربی بدن مؤثرتر است.

در این پژوهش، ۱۸۷ فرد بزرگسالِ دارای چاقی شرکت داشتند که به چهار گروه تقسیم شدند: گروه اول توصیه‌های کلی درباره تغذیه و فعالیت بدنی دریافت کردند؛ گروه دوم از رژیم روزه‌داری متناوب پیروی کردند؛ گروه سوم به انجام ورزش پرداختند؛ و گروه چهارم هر دو روش را با هم ترکیب کردند.

این مطالعه ۱۲ هفته به طول انجامید. شرکت‌کنندگان در گروه روزه‌داری متناوب، تنها مجاز بودند در یک بازه زمانی هشت‌ساعته در هر روز غذا بخورند؛ برنامه ورزشی نیز شامل تمرینات قدرتی و تمرینات هوازی با شدت بالا بود. همچنین به تمام شرکت‌کنندگان توصیه شد که از رژیم غذایی به سبک مدیترانه‌ای پیروی کنند.

نتایج نشان داد افرادی که از رژیم روزه‌داری متناوب پیروی کردند، به‌طور میانگین ۲.۲ کیلوگرم بیشتر از کسانی که تنها توصیه‌های کلی دریافت کرده بودند، وزن کم کردند. علاوه بر این، ترکیب روزه‌داری با ورزش منجر به کاهش چشمگیرتر چربی بدن در مقایسه با ورزش به‌تنهایی شد.

پژوهشگران همچنین تغییرات در ذخایر چربی کبد را بررسی کردند. اگرچه میزان چربی کبد در هر چهار گروه کاهش یافت، اما تفاوت معناداری از نظر آماری میان روش‌های مختلف به کار گرفته‌شده مشاهده نشد. با این حال، تمرینات بدنی باعث بهبود استقامت و آمادگی قلبی-عروقی شرکت‌کنندگان شد.

یک سال پس از پایان این برنامه، تفاوت‌های میان گروه‌ها — از نظر وزن، ترکیب بدنی و چربی کبد — از بین رفته بود. نویسندگان این پژوهش نتیجه گرفتند که ترکیب روزه‌داری متناوب با فعالیت بدنی ممکن است برای کاهش وزن در کوتاه‌مدت مفید باشد.

منبع: روسیا الیوم