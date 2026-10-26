فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان به مدال برنز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۹۷کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان محمدهادی ساروی مقابل کسیدیس از سوئد با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال برنز رسید.

ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد.

ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.  

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، کشتی فرنگی ، کشتی ، محمدهادی ساروی
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