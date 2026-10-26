باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز، چهارم آبان ۱۴۰۱؛ بعضی تاریخ‌ها فقط روی تقویم ثبت نمی‌شوند؛ در حافظه یک شهر ریشه می‌دوانند، در سکوت خانه‌ها باقی می‌مانند و با گذشت سال‌ها، هر بار که نامشان بر زبان می‌آید، بغضی کهنه را دوباره زنده می‌کنند.

چهارم آبان برای شیراز، از همان روزهاست؛ روزی که حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، مأمن دل‌های خسته و پناهگاه زائران، شاهد حادثه‌ای تلخ و خونین شد و اندوهی سنگین بر دل مردم ایران نشاند.

آن روز، گروهی از مردم برای یافتن آرامش به حرم آمده بودند؛ کسانی که شاید در میان شلوغی زندگی، دقایقی خلوت با خدا را می‌جستند، برای عزیزانشان دعا می‌کردند یا با دلی آکنده از امید، قدم در صحن و سرای این آستان گذاشته بودند.

هیچ‌کدام نمی‌دانستند که قرار است لحظاتی بعد، خاطره آن زیارت به یکی از تلخ‌ترین یاد‌های زندگی خانواده‌هایشان تبدیل شود؛ خاطره‌ای که دیگر نه با صدای قدم‌های بازگشت، بلکه با اشک، انتظار و جای خالی عزیزانشان همراه خواهد بود.

در غروب چهارم آبان ۱۴۰۱، حمله مسلحانه به حرم مطهر شاهچراغ (ع) جان ۱۳ نفر از زائران و خادمان را گرفت و شماری دیگر را مجروح کرد.

در میان قربانیان، کودکانی بودند که هنوز فرصت تجربه بسیاری از زیبایی‌های زندگی را نیافته بودند، پدران و مادرانی که تکیه‌گاه خانواده خود محسوب می‌شدند و انسان‌هایی که هرکدام دنیایی از آرزوها، خاطرات و امید‌ها را با خود حمل می‌کردند.

مسئولیت این حمله را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفت؛ اما هیچ ادعایی نمی‌تواند عمق رنجی را که بر بازماندگان تحمیل شد، توصیف کند.

آنچه در آن شب رخ داد، تنها پایان زندگی چند انسان نبود؛ آغاز رنجی طولانی برای خانواده‌هایی بود که از آن پس باید با نبودن عزیزانشان کنار می‌آمدند.

خانه‌هایی که تا پیش از آن با صدای خنده فرزندان، گفت‌وگوی پدر و مادر و برنامه‌های روزمره گرم بود، ناگهان با سکوتی سنگین روبه‌رو شد.

لباس‌هایی که دیگر صاحبشان آنها را نمی‌پوشید، صندلی‌هایی که خالی ماندند و تلفن‌هایی که دیگر صدای آشنایی از آنها شنیده نمی‌شد، به نشانه‌هایی خاموش از فقدانی تبدیل شدند که هیچ واژه‌ای توان بیان کامل آن را ندارد.

وقتی آرامش یک زیارت به اندوهی ماندگار تبدیل شد

حرم برای بسیاری از مردم، جایی فراتر از یک مکان مذهبی است؛ پناهی برای لحظه‌هایی که دل از سنگینی روزگار خسته می‌شود، جایی برای سپردن نگرانی‌ها به خدا و مکانی برای یافتن امید در روز‌های دشوار. زائر گاهی با دلی شکسته وارد حرم می‌شود و با امیدی تازه قدم بیرون می‌گذارد.

به همین دلیل، خشونتی که در چنین فضایی رخ می‌دهد، افزون بر جان‌های ازدست‌رفته، احساس امنیت و آرامش مردمی را نیز هدف قرار می‌دهد که برای نیایش و زیارت به آنجا آمده‌اند.

شامگاه چهارم آبان، این آرامش با صدای تیراندازی درهم شکست. آنچه باید ساعتی برای عبادت، نجوا و آرام گرفتن دل‌ها می‌بود، به لحظه‌ای هولناک برای حاضران تبدیل شد. در میان آشفتگی آن دقایق، زندگی‌هایی از حرکت ایستاد و خانواده‌هایی بی‌خبر از آنچه رخ داده بود، در انتظار بازگشت عزیزانشان ماندند.

شاید دردناک‌ترین بخش چنین حادثه‌ای، فاصله کوتاه میان یک روز معمولی و فاجعه‌ای باشد که همه‌چیز را تغییر می‌دهد. صبح آن روز، بسیاری از قربانیان همچون دیگر مردم از خانه بیرون آمده بودند؛ شاید با کسی خداحافظی کرده، وعده‌ای برای بازگشت داده یا درباره برنامه فردای خود صحبت کرده بودند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که برخی از این خداحافظی‌های ساده، به آخرین خاطره خانواده‌ها تبدیل شود.

برای بازماندگان، چهارم آبان دیگر تنها یک روز در تقویم نیست. این تاریخ می‌تواند با صدای زنگ تلفن، تصویری قدیمی، عبور از خیابانی آشنا یا حتی شنیدن نام شاهچراغ (ع) دوباره زنده شود.

سوگ، همیشه با گریه‌های آشکار همراه نیست؛ گاهی در سکوتی طولانی پنهان می‌شود، گاهی پشت لبخندی برای ادامه زندگی می‌ایستد و گاهی در لحظه‌ای غیرمنتظره، تمام اندوه سال‌های گذشته را به سطح می‌آورد.

۱۳ نام؛ ۱۳ زندگی و هزاران خاطره ناتمام

در روایت این حادثه، عدد ۱۳ نباید تنها آماری در میان گزارش‌ها باقی بماند. پشت هر نام، انسانی با جهان منحصر‌به‌فرد خود قرار داشت؛ کسی که دوست می‌داشت، امید می‌بست، نگران عزیزانش می‌شد و برای آینده برنامه داشت.

هر یک از آنان در خانواده، جمع دوستان و محیط زندگی خود جایگاهی داشتند که پس از شهادتشان، خالی ماند و با هیچ حضوری به همان شکل پیشین پر نشد.

در میان شهدای این حمله، نام‌های زهرا اسماعیلی، علیرضا سرایداران، آرشام سرایداران، مجتبی ندیمی، سنعلی پورعیسی، بهادر آزادی، سیدفریدالدین معصومی، علی‌اصغر لری‌گویینی، محمدرضا کشاورز، محمدولی کیاسی، احساس مرادی، هوشنگ خوب و امید خوب ثبت شده است.

این نام‌ها، هرکدام یادآور زندگی‌ای هستند که در میانه راه متوقف شد؛ زندگی‌هایی که می‌توانستند سال‌های بیشتری ادامه پیدا کنند، خاطرات تازه‌ای بسازند و روز‌های دیگری را در کنار خانواده و دوستان خود تجربه کنند. اما آن شب، برای خانواده‌هایشان مرزی تلخ میان گذشته و آینده کشید؛ گذشته‌ای که در آن حضور عزیزانشان بدیهی بود و آینده‌ای که باید در آن، نبودن آنان را باور می‌کردند.

در میان این نام‌ها، نام یک کودک بیش از هر چیز قلب انسان را به تأمل وامی‌دارد؛ کودکی که هنوز بسیاری از فصل‌های زندگی پیش رویش قرار داشت و خانواده‌اش امید‌های فراوانی به فردای او بسته بود.

فقدان کودکان، پرسشی سنگین درباره بی‌رحمی خشونت پیش روی انسان می‌گذارد: چگونه ممکن است جایی که مردم برای آرامش روح خود به آن پناه می‌آورند، به صحنه خاموش شدن آرزو‌های کوچک و بزرگ تبدیل شود؟

بااین‌حال، روایت این شهدا نباید تنها در لحظه شهادتشان متوقف بماند. آنان پیش از آنکه نامشان در فهرست قربانیان یک حمله تروریستی قرار گیرد، بخشی از زندگی روزمره مردم بودند؛ فرزندانی که دوست داشته می‌شدند، پدرانی که برای آسایش خانواده تلاش می‌کردند، مادرانی که دل‌نگران آینده فرزندانشان بودند و انسان‌هایی که بودنشان برای اطرافیان معنایی عمیق داشت.

یادآوری آنان، در حقیقت، یادآوری ارزش همان زندگی‌های معمولی و دوست‌داشتنی است که خشونت می‌کوشد از انسان‌ها بگیرد.

آرشام؛ نیمکتی که دیگر صدای صاحبش را نشنید

در میان روایت‌های تلخ آن شب، داستان آرشام سرایداران، دانش‌آموز کم‌سن‌وسالی که همراه پدر و مادرش به حرم آمده بود، از اندوهی سخن می‌گوید که حتی گذشت سال‌ها نیز نمی‌تواند آن را به‌سادگی کاهش دهد.

کودکی که باید روزهایش میان درس و بازی، دوستی با هم‌کلاسی‌ها و رؤیا‌های رنگارنگ کودکی می‌گذشت، به یکی از نام‌های ماندگار این حادثه تبدیل شد.

برای هم‌کلاسی‌هایش، جای خالی او می‌توانست یادآور دوستی باشد که دیگر در کنارشان نمی‌نشست؛ برای معلمانش، یاد دانش‌آموزی که فرصت ادامه مسیر تحصیل را نیافت و برای خانواده‌اش، نامی که با مجموعه‌ای از خاطرات شیرین و دردی عمیق گره خورد.

در روایت خانواده سرایداران، درد این حادثه با از دست دادن سه عضو خانواده سنگین‌تر شد. آرشام، پدرش علیرضا سرایداران و مادرش زهرا اسماعیلی در این حمله جان باختند؛ سه نفری که پیوند‌های خانوادگی‌شان، خاطرات مشترکشان و لحظاتی که در کنار یکدیگر سپری کرده بودند، بخشی از زندگی بازماندگان را شکل می‌داد.

پدر آرشام در روز حادثه، پس از خرید مایحتاج مراسم عروسی دختر خانواده که قرار بود همان ماه برگزار شود، برای زیارت و اقامه نماز به حرم شاهچراغ (ع) رفت. چه کسی می‌توانست تصور کند که در فاصله‌ای کوتاه، شادی یک مراسم خانوادگی و امید به روز‌های پیش رو، جای خود را به سوگی چنین سنگین بدهد؟

عروسی، در بسیاری از خانواده‌ها، نمادی از آغاز فصل تازه‌ای از زندگی است؛ روزی که خانواده‌ها برایش برنامه‌ریزی می‌کنند، خرید انجام می‌دهند، از مهمانان سخن می‌گویند و با شوق به آینده چشم می‌دوزند. در آن خانواده نیز قرار بود روز‌هایی با رنگ‌وبوی شادی از راه برسد، اما حادثه، مسیر آن روز‌ها را برای همیشه تغییر داد.

پس از آن، آرتین، دیگر فرزند خانواده که در حمله مجروح شد، به یادگار زنده‌ای از آن واقعه تبدیل شد؛ کودکی که خود نیز با رنج ناشی از حادثه روبه‌رو بود.

تصور دشواری‌های پیش روی یک کودک پس از تجربه چنین فقدانی، نشان می‌دهد که آثار خشونت به همان لحظه وقوع محدود نمی‌شود.

گاهی سال‌ها زمان لازم است تا بازماندگان بتوانند درباره آنچه بر آنان گذشته سخن بگویند، با خاطرات خود کنار بیایند و دوباره برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

هیچ گزارشی نمی‌تواند تمام جزئیات اندوه یک خانواده را بازگو کند. آنچه می‌توان نوشت، تنها اشاره‌ای است به عمق جای خالی کسانی که روزی در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و اکنون خاطره حضورشان، هم مایه دلتنگی است و هم یادآور عشقی که از میان نمی‌رود.

هوشنگ و امید خوب؛ پدری که همراه پسرش به سفر رفت

روایت هوشنگ خوب و فرزندش امید خوب نیز از پیوندی سخن می‌گوید که با فقدان ناگهانی، به یکی از دردناک‌ترین خاطرات خانواده تبدیل شد.

این پدر و پسر از استان کهگیلویه و بویراحمد به شیراز آمده بودند. سفرشان با هدف درمان و پیگیری امور زندگی آغاز شده بود، اما در جریان حمله تروریستی حرم شاهچراغ (ع)، هر دو جان باختند.

سفری که می‌توانست با بازگشت به خانه و ادامه روز‌های عادی پایان یابد، به خاطره‌ای تبدیل شد که خانواده و نزدیکانشان ناچار شدند برای همیشه با آن زندگی کنند.

زخمی بر پیکر شیراز؛ اندوهی فراتر از مرز‌های یک شهر

شیراز، شهر شعر و باغ و خاطره، در چهارم آبان ۱۴۰۱ شاهد رویدادی شد که اندوه آن از محدوده جغرافیایی این شهر فراتر رفت.

حرم شاهچراغ (ع) برای بسیاری از ایرانیان مکانی آشنا و محترم است؛ جایی که خاطرات زیارت، دعا و حضور در کنار خانواده با آن پیوند خورده است. ازاین‌رو، خبر حمله به این آستان، تنها مردم شیراز را متأثر نکرد، بلکه احساسات شمار زیادی از مردم ایران را نیز جریحه‌دار ساخت.

در پی این حمله، محکومیت‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی مطرح شد. چنین واکنش‌هایی بیانگر آن بود که تعرض به جان انسان‌های بی‌گناه در یک مکان مذهبی، مسئله‌ای فراتر از یک حادثه محلی تلقی می‌شود. با این‌حال، اهمیت اصلی این واکنش‌ها زمانی آشکار می‌شود که به معنای انسانی آنها توجه کنیم: هیچ انسانی نباید هنگام عبادت، زیارت یا حضور در یک مکان عمومی، هدف خشونت قرار گیرد.

چهار سال گذشت؛ اما بعضی دلتنگی‌ها پیر نمی‌شوند

با گذشت چهار سال از وقوع این حادثه، زمان از چهارم آبان ۱۴۰۱ فاصله گرفته است؛ اما برای خانواده‌های داغدار، فاصله تقویمی الزاماً به معنای فاصله عاطفی نیست.

روز‌ها و ماه‌ها گذشته‌اند، فصل‌ها تغییر کرده‌اند و نسل تازه‌ای از کودکان بزرگ‌تر شده‌اند، ولی خاطره عزیزانی که آن شب بازنگشتند، همچنان در زندگی بازماندگان حضور دارد.

چهار سال، برای بسیاری از رویداد‌ها زمانی طولانی به نظر می‌رسد؛ اما برای کسی که منتظر بازگشت فرزند، همسر یا پدر خود بوده و این انتظار هرگز به پایان نرسیده است، زمان می‌تواند معنایی متفاوت داشته باشد. بعضی فقدان‌ها با گذشت سال‌ها از بین نمی‌روند؛ تنها شکل حضورشان در زندگی تغییر می‌کند.

شاهچراغ؛ مکانی برای زیارت و حافظه‌ای برای فراموش نکردن

حرم مطهر شاهچراغ (ع) پیش از چهارم آبان ۱۴۰۱ نیز برای مردم شیراز و بسیاری از زائران سراسر کشور جایگاهی ویژه داشت.

پس از آن شب، نام این آستان با خاطره حادثه‌ای دردناک نیز همراه شد؛ خاطره‌ای که اکنون بخشی از تاریخ معاصر این مکان و حافظه جمعی مردم ایران است.