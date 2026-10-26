فوتبال جهان در روز‌های اخیر با حواشی گوناگونی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال جهان در روزهای اخیر با اخبار و حواشی گوناگونی از پایان مایکل کریک در منچستریونایتد تا ادامه یکه‌تازی مورينيو همراه بود که مشروح آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حواشی فوتبال ، لیگ اروپا ، حواشی ورزش
خبرهای مرتبط
تارتار: تقابل پرسپولیس و فولاد همیشه جذاب و تماشایی بوده است
از رکورد تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا تا ماجرای هشدار به فابرگاس
از تعطیلی فوتبال در فرانسه تا بلاتکلیفی جام ملت‌های آسیا + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
امتیاز‌های از دست رفته برابر رقبا؛ پاشنه آشیل سرخپوشان
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین اخبار
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
حواشی فوتبال جهان؛ از پایان کریک در منچستر تا ادامه یکه‌تازی مورینیو
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد؛ ریاض میزبان مسابقات در فروردین ۱۴۰۶
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
تأکید فریبا محمدیان بر توسعه چوگان و رفع موانع پیش‌رو
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
برگزاری مراسم تکریم پیشگام حقوق ورزشی در ایران با حضور مدیران ورزش کشور
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶
سرپرست کاروان ایران وارد داکار شد
امتیاز‌های از دست رفته برابر رقبا؛ پاشنه آشیل سرخپوشان
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
بارسلونا ۱ - ۲ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها با دبل امباپه فاتح ال کلاسیکو در نیوکمپ شدند + فیلم
فرایبورگ ۱ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها به صدرجدول برگشتند + فیلم
یک گام از خط رد شدم؛ داور اخراجم کرد
اعتراض باشگاه پرسپولیس نسبت به داوری دیدار با فولاد
مسئولیت شکست برابر فولاد را گردن می‌گیرم
نساجی مازندران ۲ - ۲ فجرشهید سپاسی/ نوار تساوی‌های دقیقی قطع نشد
از رکورد تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا تا ماجرای هشدار به فابرگاس
استقلال خوزستان ۲ - ۰ شمس‌آذر قزوین/ آبی پوشان اهوازی در نبرد ته جدولی‌ها برنده شد
لیورپول ۲ - ۰ برایتون/ قرمز‌ها به رده چهارم جدول صعود کردند + فیلم
پیکان ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی/ تقسیم امتیازات در دستگردی