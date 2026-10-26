باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیام تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی قزاقستان، این دستاورد ارزشمند را جلوه‌ای روشن از توانمندی فرزندان این سرزمین و گواهی بر ظرفیت بلند ملت ایران برای درخشش در میدان‌های بزرگ جهانی دانست و تصریح کرد: این پیروزی غرورآفرین بار دیگر شایستگی، اراده و استعداد فرزندان عزیز این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و دل‌های مردم را سرشار از شادی و افتخار کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام دلاورمردان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی قزاقستان، جلوه‌ای روشن از توانمندی فرزندان این سرزمین و گواهی بر ظرفیت بلند ملت ایران برای درخشش در میدان‌های بزرگ جهانی است؛ پیروزی غرورآفرینی که بار دیگر شایستگی، اراده و استعداد فرزندان عزیز این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و دل‌های مردم را سرشار از شادی و افتخار کرد.

فرزندان شایسته ما نشان دادند، ایران خاستگاه استعداد‌های بزرگ و اراده‌های استوار است و جوانان این ملت با وجود همه محدودیت­های ایجاد شده، از توانایی و شایستگی لازم برای خلق افتخارات ماندگار و به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های ایران عزیز در در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی در سطح جهان دارند.

این قهرمانی پرافتخار را به ملت شریف ایران، کشتی‌گیران شایسته، کادر فنی، مربیان و خانواده بزرگ کشتی کشور تبریک می‌گویم و از همه کسانی که در این موفقیت نقش‌آفرین بوده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم این دستاورد ارزشمند، انگیزه‌ای تازه در دل جوانان برای پیمودن مسیر پیشرفت، تقویت خودباوری و اعتلای نام و جایگاه میهن اسلامی باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران