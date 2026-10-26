باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی درخصوص اعتراضش به روند داوری ها گفت: دوستان در عالم سیاست و جنوب شهر خوب متوجه می‌شوند و می‌دانند من چه کردم در غیر اینصورت سر بیشتری از بچه‌ها را می‌بریدند. چند بار پیام دادم، اما وقتی دیدم کاری نکردند مجبور شدم دعوا کنم. علی اسکو را بازنده کردند. امروز، اما مشکلات داوری کمتر شده بود.

او ادامه داد: کشتی فرنگی را ببینید وقتی ۴ نفر اول بالا رفتند همه به من تبریک می‌گفتند. امیدواریم عدالت رعایت شود. امسال مازندران ۹ ملی‌پوش داشت و خیلی‌ها اعتراض کردند، اما حق‌شان بود و عدالت همین است.

دبیر بیان کرد: دولت خیلی به ما کمک کرد هر چند یک پنجم درآمد ما از دولت است، اما کمک کردند. نمایندگان مجلس هم هوای ما را داشتند. آقای اژه‌ای هوای بچه‌ها را داشت و از همه تشکر می‌کنم. فدراسیون کشتی برای من نیست همه قلب‌شان می‌تپید کشتی قهرمان شود.

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: من که آمدم کشتی فرنگی یازدهم جهان بود و بنا هم آن زمان زحمت کشید. رنگرز بسیار تلاش کرد و هر چقدر بگویم کم است. او ۳ تیم درست کرده و آزاد هم همین است. ما در ۱۰ ماه گذشته تمرینات متفاوتی هم برای هر ۳ تیم داشتیم. مردم هم ما را دعا کنند.