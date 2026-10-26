رئیس فدراسیون کشتی گفت: دوستان در عالم سیاست و جنوب شهر خوب متوجه می‌شوند و می‌دانند من چه کردم در غیر اینصورت سر بیشتری از بچه‌ها را می‌بریدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی درخصوص اعتراضش به روند داوری ها گفت: دوستان در عالم سیاست و جنوب شهر خوب متوجه می‌شوند و می‌دانند من چه کردم در غیر اینصورت سر بیشتری از بچه‌ها را می‌بریدند. چند بار پیام دادم، اما وقتی دیدم کاری نکردند مجبور شدم دعوا کنم. علی اسکو را بازنده کردند. امروز، اما مشکلات داوری کمتر شده بود. 

او ادامه داد: کشتی فرنگی را ببینید وقتی ۴ نفر اول بالا رفتند همه به من تبریک می‌گفتند. امیدواریم عدالت رعایت شود. امسال مازندران ۹ ملی‌پوش داشت و خیلی‌ها اعتراض کردند، اما حق‌شان بود و عدالت همین است.

دبیر بیان کرد: دولت خیلی به ما کمک کرد هر چند یک پنجم درآمد ما از دولت است، اما کمک کردند. نمایندگان مجلس هم هوای ما را داشتند. آقای اژه‌ای هوای بچه‌ها را داشت و از همه تشکر می‌کنم. فدراسیون کشتی برای من نیست همه قلب‌شان می‌تپید کشتی قهرمان شود. 

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: من که آمدم کشتی فرنگی یازدهم جهان بود و بنا هم آن زمان زحمت کشید. رنگرز بسیار تلاش کرد و هر چقدر بگویم کم است. او ۳ تیم درست کرده و آزاد هم همین است. ما در ۱۰ ماه گذشته تمرینات متفاوتی هم برای هر ۳ تیم داشتیم. مردم هم ما را دعا کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: علیرضا دبیر ، رئیس فدراسیون کشتی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
برای اولین بار در تاریخ؛
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
فدراسیون کشتی: بدهی ۲۲ میلیاردی شرکت توسعه را گردن ما نیندازید!
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
مراسم تشییع شهید گمنام توسط کشتی گیران در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی + فیلم
دبیر: اگر برای یک کشتی‌گیر روادید صادر نشود به آمریکا نمی‌روم/ گردش مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است + فیلم
علیرضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
سعید یوسفی سکان دبیری فدراسیون کشتی را در دست گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
امتیاز‌های از دست رفته برابر رقبا؛ پاشنه آشیل سرخپوشان
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
آخرین اخبار
پیروزی هشت‌گله پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
هشدار رئیس دپارتمان VAR به چهار باشگاه لیگ برتری
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
حواشی فوتبال جهان؛ از پایان کریک در منچستر تا ادامه یکه‌تازی مورینیو
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد؛ ریاض میزبان مسابقات در فروردین ۱۴۰۶
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
تأکید فریبا محمدیان بر توسعه چوگان و رفع موانع پیش‌رو
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
برگزاری مراسم تکریم پیشگام حقوق ورزشی در ایران با حضور مدیران ورزش کشور
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶
سرپرست کاروان ایران وارد داکار شد
امتیاز‌های از دست رفته برابر رقبا؛ پاشنه آشیل سرخپوشان
تراکتور- العین؛ شاگردان نکونام در اندیشه کسب نخستین برد در امارات
بارسلونا ۱ - ۲ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها با دبل امباپه فاتح ال کلاسیکو در نیوکمپ شدند + فیلم
فرایبورگ ۱ - ۳ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها به صدرجدول برگشتند + فیلم
یک گام از خط رد شدم؛ داور اخراجم کرد
اعتراض باشگاه پرسپولیس نسبت به داوری دیدار با فولاد
مسئولیت شکست برابر فولاد را گردن می‌گیرم
نساجی مازندران ۲ - ۲ فجرشهید سپاسی/ نوار تساوی‌های دقیقی قطع نشد
از رکورد تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا تا ماجرای هشدار به فابرگاس