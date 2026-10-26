پزشکیان دقایقی قبل به منظور شرکت در اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، راهی مسکو پایتخت روسیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب‌الله عباسی مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور پیش از این به ایرنا گفته بود: رئیس‌جمهور پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ به منظور شرکت و سخنرانی در هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز GECF به مسکو پایتخت روسیه می‌رود.

به گفته وی، سخنرانی رئیس‌جمهور در این اجلاس فردا انجام خواهد شد؛ همچنین رئیس‌جمهور در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سران برخی از کشور‌های حاضر دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

گفتنی است، روسای جمهور و هیات‌های عالی رتبه دو کشور در خصوص توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و روند پیشرفت اجرای «توافقنامه جامع راهبری ایران و روسیه» گفت‌و‌گو و رایزنی خواهند کرد.

طرفین همچنین قرار است تازه‌ترین تحولات دوجانبه و مسائل مهم منطقه و بین‌المللی را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

برچسب ها: روسیه ، مسعود پزشکیان
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