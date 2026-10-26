باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های محلی مصر گزارش دادند که پارلمان این کشور روز دوشنبه مذاکرات غیرعلنی درباره صدور مجوز برای ارائه حمایت نظامی به عربستان سعودی، از جمله احتمال اعزام نیرو، را از سر گرفت.

بر اساس گزارش روزنامه مصری «الاخبار»، این سومین نشست پارلمان به ریاست هشام بدوی، رئیس مجلس، است که پس از دو جلسه غیرعلنی در هفته گذشته و به درخواست السیسی برگزار می‌شود.

این روزنامه گزارش داد نمایندگان در حال بررسی درخواست رئیس‌جمهور برای دریافت مجوز ارائه کمک نظامی به عربستان در صورت درخواست رسمی ریاض هستند.

این مذاکرات پس از نشست شورای دفاع ملی مصر به ریاست السیسی برگزار می‌شود؛ نشستی که در آن تحولات منطقه‌ای و حملات اخیر علیه عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش رسانه‌های مصری، نزدیک به ۵۰۰ نماینده برای سخنرانی در جریان این مذاکرات اعلام آمادگی کرده‌اند؛ موضوعی که احتمال برگزاری نشست‌های بیشتر پیش از رأی‌گیری نهایی را افزایش داده است.

عاصم الجزار، نایب‌رئیس پارلمان مصر، اعلام کرد بیش از ۱۰۰ نماینده در دو جلسه پیشین دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند و بیشتر آنها از اعطای مجوز به السیسی برای اعزام نیرو به‌منظور دفاع از خاک عربستان حمایت کرده‌اند.

وی تأکید کرد مصر همچنان دیپلماسی را رویکرد اصلی خود برای حفظ صلح می‌داند.

الجزار همچنین گفت جلسات به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، زیرا نمایندگان پیش از تصمیم‌گیری باید به اطلاعات راهبردی و حساس دسترسی داشته باشند.

الزامات قانون اساسی مصر برای اعزام نیرو به خارج

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، رئیس‌جمهور نمی‌تواند بدون مشورت با شورای دفاع ملی و کسب موافقت دوسوم نمایندگان پارلمان، اعلام جنگ کند یا نیرو‌های مسلح را برای مأموریت‌های رزمی به خارج از مرز‌های کشور اعزام کند.

انتظار می‌رود رأی‌گیری نهایی پس از آن برگزار شود که تمام نمایندگان متقاضی سخنرانی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. تاکنون تصمیمی درباره صدور این مجوز اعلام نشده است.

منبع: خبرگزاری آناتولی