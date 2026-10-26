رئیس دپارتمان VAR فدراسیون با اشاره به وجود برخی نواقص فنی در سیستم تصویربرداری ورزشگاه‌های میزبان لیگ برتر، بر ضرورت رفع این مشکلات تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حکیم رئیس دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به وجود برخی نواقص فنی در سیستم تصویربرداری ورزشگاه‌های میزبان لیگ برتر، بر ضرورت رفع این مشکلات و تامین استاندارد‌های لازم برای بهره‌برداری مطلوب از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) تاکید کرد.

وی با اشاره به بررسی‌های فنی انجام‌شده، اظهار داشت: ضعف کیفیت و عملکرد برخی دوربین‌های صداوسیما، مشکلات مربوط به عملکرد تصویربرداران و همچنین محدودیت‌های دوربین‌های تکمیلی اختصاص‌یافته به سیستم VAR، می‌تواند موجب کاهش کیفیت تصاویر و اختلال در عملکرد صحیح این سیستم شود.

بر همین اساس، دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال با تاکید بر ضرورت رفع نواقص موجود، خواستار اقدام فوری باشگاه‌های خیبر خرم‌آباد، نساجی مازندران، ملوان بندر انزلی و شمس‌آذر قزوین و مراکز صدا و سیمای استان‌های متبوع برای بهبود کیفیت تصویربرداری، تامین دوربین‌های موردنیاز و استفاده از تصویربرداران متخصص و واجد صلاحیت شده است.

بر اساس اعلام دپارتمان VAR، در صورت برطرف نشدن نواقص فنی و تایید نشدن شرایط ورزشگاه از سوی این دپارتمان، مسابقات خانگی باشگاه‌های مذکور ممکن است بدون استفاده از سیستم VAR برگزار شود. همچنین مسئولیت تبعات ناشی از عدم تامین الزامات فنی و اجرایی بر عهده باشگاه میزبان خواهد بود.

دپارتمان VAR فدراسیون فوتبال بر این موضوع تاکید دارد که برخورداری از تجهیزات مناسب، تصاویر باکیفیت و نیروی انسانی متخصص، از الزامات اساسی برای عملکرد مطلوب سیستم کمک‌داور ویدئویی و برگزاری مسابقات با استفاده از این فناوری است.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، VAR ، لیگ برتر فوتبال
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