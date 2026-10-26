تیم ملی کشتی فرنگی ایران یک روز مانده به پایان رقابت‌های جهانی، برای دومین سال متوالی بر بام جهان ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی فرنگی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان و یک روز پیش از پایان مسابقات، قهرمانی خود را قطعی کرد تا برای دومین سال پیاپی عنوان نخست جهان را به دست آورد؛ افتخاری که برای نخستین بار در تاریخ کشتی فرنگی ایران رقم خورد.

ملی‌پوشان ایران تا پایان روز سوم مسابقات، هفت مدال کسب کردند. همچنین با فینالیست شدن نمایندگان ایران در اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم، شمار مدال‌های قطعی تیم به ۹ مدال از ۱۰ وزن رسید.

تیم ایران در این رقابت‌ها هفت فینالیست داشت؛ آماری کم‌سابقه در تاریخ کشتی فرنگی کشور که در کنار قهرمانی پیاپی، نشان‌دهنده عملکرد درخشان ملی‌پوشان در این مسابقات است.

برچسب ها: تیم ملی کشتی فرنگی ایران ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، کشتی فرنگی ، کشتی
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