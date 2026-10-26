باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود رفیعی مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمان با اشاره به عملکرد حقوق‌یاران مصلح در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی حقوق‌یاران، معتمدان محلی و صلح‌یاران، زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم فراهم می‌کند و می‌تواند از تداوم خصومت‌ها، افزایش هزینه‌های رسیدگی و شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ صلح و سازش بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت حقوق‌یاران و تقویت روحیه گذشت، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تحکیم آرامش اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.

رفیعی با اشاره به اهمیت سازش در پرونده‌های خانوادگی و اجتماعی بیان کرد: توسعه سازوکار‌های توافق و میانجی‌گری می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند و زمینه گسترش همدلی و اعتماد در جامعه را فراهم آورد.