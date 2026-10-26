مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمان از مختومه‌شدن ۹۰۶ پرونده از مجموع یک‌هزار و ۵۶۷ پرونده ارجاعی به کمیته‌های صلح و سازش این سازمان طی چهار سال اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود رفیعی مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان استان کرمان با اشاره به عملکرد حقوق‌یاران مصلح در زمینه ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی حقوق‌یاران، معتمدان محلی و صلح‌یاران، زمینه مناسبی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و تفاهم فراهم می‌کند و می‌تواند از تداوم خصومت‌ها، افزایش هزینه‌های رسیدگی و شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری کند.

وی با تأکید بر اهمیت تقویت فرهنگ صلح و سازش بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت حقوق‌یاران و تقویت روحیه گذشت، نقش مؤثری در کاهش اختلافات، تحکیم آرامش اجتماعی و حفظ بنیان خانواده دارد.

 

رفیعی با اشاره به اهمیت سازش در پرونده‌های خانوادگی و اجتماعی بیان کرد: توسعه سازوکار‌های توافق و میانجی‌گری می‌تواند به حل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کند و زمینه گسترش همدلی و اعتماد در جامعه را فراهم آورد.

برچسب ها: سازش ، بسیج
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