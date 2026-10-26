مظفری گفت: همه همکاران باید مسیر گذار از رادیوی نسل دوم به سازمانی چندسکویی و پیشران را با برنامه‌ریزی دقیق دنبال کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم روز ملی آمار و برنامه‌ریزی با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، شاهید مظفری رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما، وحید حیاتی مدیرکل طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا و جمعی از مدیران و کارشناسان طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا برگزار شد.

احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، با تأکید بر جایگاه زبان فارسی در هویت ملی و فرهنگی کشور گفت: سخن گفتن به زبان فارسی امری مقدس و ممتاز است و باید در حفظ و پاسداشت آن کوشا باشیم.

پهلوانیان با اشاره به هدف پنج‌ساله دوم معاونت صدا برای گذار از رادیوی نسل دوم به رادیوی نسل پنجم، خطاب به کارشناسان طرح و برنامه‌ریزی گفت: انتظار دارم با خردورزی راهبردی و برنامه‌ریزی دقیق، زمینه تحقق این هدف را فراهم کنید.

وی با تأکید بر چشم‌انداز معاونت صدا برای تبدیل رادیو به «سازمانی چندرسانه‌ای، چندسکویی و نهادی پیشران» تصریح کرد: تمامی طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات باید در راستای تحقق این چشم‌انداز راهبردی قرار گیرد و با خردورزی و تدبیر، مسیر دستیابی به این هدف دنبال شود.

شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه سازمان صداوسیما، با تأکید بر اهمیت حوزه طرح و برنامه‌ریزی گفت: این حوزه مرکز راهبردی سازمان است و باید با طراحی کاربردی، تعامل سازنده، مسیر تحول رسانه را تبیین کند.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌دهی به الگوی مستقل رسانه‌ای افزود: همه همکاران باید در هندسه‌سازی رسانه نقش‌آفرین باشند و مسیر گذار از رادیوی نسل دوم به سازمانی چندسکویی و پیشران را با طراحی و برنامه‌ریزی دقیق دنبال کنند.

وحید حیاتی مدیرکل طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی در تحقق اهداف رسانه و با اشاره به دو مفهوم خردورزی راهبردی و تدبیر پیش‌دستانه، ارتقای کیفیت مسئله‌شناسی، تصمیم‌سازی و ارزیابی را از وظایف اصلی این حوزه دانست و تصریح کرد: هدف، یکسان‌سازی شبکه‌های رادیویی نیست؛ بلکه باید ضمن حفظ و تقویت تمایز شبکه‌ها، هر یک به‌روشنی مخاطب هدف خود را بشناسد و متناسب با نیاز‌های او برنامه‌سازی کند.

احمد میرزایی، مدیرکل پیشین طرح و برنامه‌ریزی معاونت صدا، ضمن قدردانی از تلاش همکاران این حوزه، آمار را زبان بیان واقعیت دانست و تأکید کرد: حقیقت زمانی نقش مؤثر خود را ایفا می‌کند که به برنامه‌ریزی منجر شود. وی با اشاره به مفهوم امید در برنامه‌ریزی افزود: امید، گذر از واقعیت امروز به سوی فردایی بهتر است و این مهم زمانی محقق می‌شود که برنامه‌ها از مرحله نگارش فراتر رفته، باور و اراده همکاران را با خود همراه کنند و به مرحله اجرا برسند.

در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات احمد میرزایی در حوزه طرح و برنامه‌ریزی قدردانی شد و در پایان نیز از برگزیدگان این حوزه در معاونت صدا تجلیل به عمل آمد.

منبع: معاونت صدا

برچسب ها: رسانه ، رادیو ، نسل دوم
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