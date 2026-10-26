باشگاه خبرنگاران جوان - توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس کشور با هدف افزایش تولید برق پاک، تقویت ظرفیت تولید پراکنده و بهره‌گیری از فضا‌های موجود در مراکز آموزشی در دستور کار قرار گرفته است؛ طرحی که با تأمین اعتبار ۲.۵ همتی و شناسایی ده‌ها هزار مدرسه مستعد، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور داشته باشد.

جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور، در گفت و گوبا خبرنگارتسنیم، با اشاره به ظرفیت گسترده مدارس کشور برای مشارکت در تولید برق تجدیدپذیر گفت: از مجموع حدود ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور، نزدیک به ۹۰ هزار مدرسه از امکانات و شرایط لازم برای اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی برخوردارند و می‌توانند در توسعه تولید برق پاک نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: با در نظر گرفتن ظرفیت متوسط ۳۰ کیلووات برای هر مدرسه واجد شرایط، اجرای این طرح زمینه ایجاد ظرفیت قابل‌توجهی از تولید پراکنده برق را فراهم می‌کند و امکان استفاده مؤثرتر از فضا‌های آموزشی برای تولید انرژی را به وجود می‌آورد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای طرح خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال جاری ۱۲ هزار مدرسه در کشور به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد.

اختصاص ۲.۵ همت برای تجهیز مدارس به انرژی خورشیدی

محمدنژاد با تشریح منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح بیان کرد: برای تجهیز مدارس کشور به نیروگاه‌های خورشیدی، اعتباری به میزان ۲.۵ همت در نظر گرفته شده است تا زمینه توسعه این زیرساخت و افزایش مشارکت مراکز آموزشی در تولید برق فراهم شود.

او همچنین از افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در کشور خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است؛ ظرفیتی که توسعه آن می‌تواند در متنوع‌سازی منابع تأمین انرژی و کاهش وابستگی به شیوه‌های متعارف تولید برق مؤثر باشد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشور، درباره نحوه فروش برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی مدارس نیز توضیح داد: در مرحله نخست، برق تولیدشده می‌تواند از طریق سازوکار خرید تضمینی به فروش برسد و در مراحل بعدی، با تجمیع ظرفیت نیروگاه‌ها، امکان عرضه برق تولیدی در بورس انرژی نیز فراهم خواهد شد.

محمدنژاد با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار برای مراکز حساس و خدمات‌رسان اظهار داشت: برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات ضروری هنگام اعمال محدودیت در شبکه برق، استفاده از روش‌های متنوع تأمین انرژی باید مورد توجه قرار گیرد و تأمین برق این مراکز به یک شیوه محدود نشود.

وی اضافه کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های ترکیبی تأمین برق می‌تواند امکان تأمین انرژی موردنیاز بخشی از تجهیزات مراکز مهم و خدماتی را فراهم کند؛ موضوعی که مراکز بهداشتی، نانوایی‌ها، بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان را نیز دربر می‌گیرد و به تداوم فعالیت این مجموعه‌ها در زمان محدودیت‌های برقی کمک می‌کند.

مهدی پاک‌طینت، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان نیزبه خبرنگارتسنیم، گفت: در حال حاضر، در فصول غیرپیک بار، ۶۵ درصد انرژی برق استان سمنان از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین می‌شود؛ ظرفیتی که بیانگر اهمیت توسعه زیرساخت‌های تولید برق پاک در این استان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان درباره وضعیت اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان نیز عنوان کرد: در حال حاضر، ۵۲ مدرسه با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال تجهیز به نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و برنامه‌ریزی شده است این واحد‌ها تا پایان ماه جاری به شبکه برق متصل شوند.

پاک‌طینت در ادامه از برنامه افزایش شمار مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی در استان خبر داد و یادآور شد: تعداد مدارس مشمول این طرح در استان سمنان قرار است به ۱۰۰ مدرسه افزایش یابد؛ اقدامی که در کنار توسعه تولید برق پاک، زمینه مشارکت بیشتر مراکز آموزشی در تأمین انرژی موردنیاز را فراهم می‌کند.