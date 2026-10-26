باشگاه خبرنگاران جوان - شعار مشترک جامعه محبان اهل‌بیت (ع) و هیأت‌های حسینی برای ایام فاطمیه ۱۴۰۵ با عنوان «با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم (س)» انتخاب شد؛ شعاری که در ادامه سنت سالانه انتخاب شعار‌های محوری فاطمیه، امسال بر نسبت میان مکتب فاطمی، خون‌خواهی و امتداد حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی تأکید دارد. این شعار پس از فراخوان محتوایی اواسط مهرماه، اولویت‌سنجی محور‌های پیشنهادی و نظرسنجی و هم‌اندیشی با فعالان هیأت انتخاب شده است.

فراخوان امسال با این پرسش محوری شکل گرفت که چگونه می‌توان حضور و ایستادگی مردمی را از واکنشی مقطعی به حوادث، به عهدی پایدار برای ادامه مسیر و پذیرش مسئولیت تبدیل کرد. در این چارچوب، «بعثت زنانه؛ از خون‌خواهی تا رسالت و نقش‌آفرینی» به‌عنوان محور اصلی محتوایی فاطمیه ۱۴۰۵ معرفی شد؛ محوری که بازخوانی سیره حضرت زهرا (س)، نقش زنان در تحولات اجتماعی و ظرفیت خانواده و هیأت برای گسترش کنشگری مردمی را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

رسالت فاطمی؛ فراتر از سوگواری

در توضیح مبانی محتوایی فراخوان امسال، بر این نکته تأکید شده است که خون‌خواهی تنها به سوگواری و مطالبه مجازات دشمن محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند با ایستادگی، وفاداری به ولایت و مسئولیت‌پذیری برای ادامه مسیر همراه باشد. بر همین اساس، مسئله اصلی فاطمیه امسال، عبور از خون‌خواهی نیست، بلکه امتداد دادن آن به رسالت و نقش‌آفرینی عنوان شده است.

در این نگاه، مکتب حضرت زهرا (س) فرصتی برای بازخوانی معنای ایستادگی و مسئولیت در زندگی امروز است؛ به‌ویژه در نسبت با حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی. فراخوان فاطمیه ۱۴۰۵ بر این موضوع تأکید داشت که حضور زنان نباید صرفاً به واکنشی مقطعی محدود بماند، بلکه می‌تواند با خودآگاهی، شناخت هویت و پذیرش مسئولیت اجتماعی پیوند بخورد.

خانواده، روضه‌های خانگی، مسجد، محله و هیأت نیز در این چارچوب، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای برای گسترش این نقش‌آفرینی به شمار می‌روند. در این رویکرد، هیأت تنها محل برگزاری مراسم عزاداری نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای پیوند میان خانواده و محله، شکل‌گیری شبکه‌های همیاری و مشارکت در مسائل واقعی جامعه فراهم کند.

در کنار محور اصلی «بعثت زنانه»، موضوعاتی همچون میدان‌داری مردمی با تکیه بر الگوی فاطمی و مدار ولایت، مکتب فاطمی و سبک زندگی مقاوم، وحدت فعال حول محور ولایت و زمینه‌سازی ظهور، اقتصاد مقاومتی و عدالت‌خواهی، و همچنین روایت فتح، امیدآفرینی و مواجهه با جنگ رسانه‌ای نیز در شمار محور‌های فرعی فراخوان امسال قرار گرفته‌اند.

فاطمیه در گذر شعار‌ها

انتخاب شعار مشترک برای ایام فاطمیه، سابقه‌ای چندساله دارد و در هر دوره، متناسب با جهت‌گیری محتوایی آن سال، عبارتی به‌عنوان محور مشترک فعالیت هیأت‌ها و مجموعه‌های مذهبی معرفی شده است. مرور شعار‌های این سال‌ها، بخشی از روند صورت‌بندی پیام محوری فاطمیه در قالب عباراتی کوتاه و قابل استفاده در برنامه‌ها و تولیدات فرهنگی را نشان می‌دهد.

در سال ۱۳۹۲، شعار «فاطمیه فصل بیعت با علی است» انتخاب شد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، عبارت «او ایستاد پای امام زمان خویش» محور مشترک قرار گرفت. شعار «با ولایت تا شهادت» در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دنبال شد و در سال ۱۳۹۷، «با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم» به‌عنوان شعار فاطمیه معرفی شد.

در سال ۱۳۹۸، شعار «مدیون لطف مادر این خانواده‌ایم» انتخاب شد و سال ۱۳۹۹ با شعار «این روز‌ها دستی به سمت ذوالفقار است» ادامه یافت. در سال ۱۴۰۰، «ذکر یا فاطمه سربند سلیمانی‌هاست» و در سال ۱۴۰۱، «ای حجابت آبروی مادران شهر ما» به‌عنوان شعار‌های مشترک مطرح شدند.

در سال ۱۴۰۲، شعار «مادرم مظلومه بود و یاور مظلوم‌ها» و در سال ۱۴۰۳، «ما مثل زهرا پای حق می‌ایستیم» انتخاب شد. شعار سال ۱۴۰۴ نیز «رمز پیروزی ما یا زهراست» بود؛ شعاری که در امتداد پیوند میان توسل به حضرت زهرا (س) و مفهوم ایستادگی قرار داشت.

اکنون در فاطمیه ۱۴۰۵، شعار «با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم (س)» در ادامه این مسیر انتخاب شده است. وجه محوری فراخوان امسال، پیوند دادن مفهوم خون‌خواهی با مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی است؛ رویکردی که در محور محتوایی «بعثت زنانه» نیز بازتاب یافته است.

دعوت به مشارکت هیأت‌ها با حفظ هویت مستقل

پس از نهایی‌شدن شعار، از هیأت‌ها و مجموعه‌های مذهبی خواسته شده است ضمن حفظ شعار، نشان و استقلال خود، در این حرکت جمعی مشارکت کنند و عبارت مشترک را در کنار هویت بصری اختصاصی‌شان، در تولیدات، تبلیغات و فضاسازی‌های مرتبط با فاطمیه درج کنند و در محتوای برنامه‌های خود نیز مدنظر قرار دهند. نشان‌نوشته اختصاصی این شعار نیز قرار است در ادامه در اختیار مجموعه‌ها قرار گیرد.

این حرکت با همراهی مجموعه‌هایی از جمله شورای هیأت‌های مذهبی، کانون مداحان، جامعه ایمانی مشعر، هیأت رزمندگان اسلام، سازمان بسیج مداحان، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی، مجمع شاعران اهل‌بیت (ع)، مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی، بنیاد دعبل خزاعی، هیأت‌های دانشجویی، شورای هیأت و مداحان بانوان، شورای هماهنگی شبکه‌های هیأت و تشکل‌های دینی و سازمان هیأت و تشکل‌های دینی دنبال می‌شود.

شعار مشترک امسال، در کنار ایجاد زمینه‌ای برای هم‌صدایی هیأت‌ها در ایام فاطمیه، بر یک مسئله محتوایی نیز تمرکز دارد: چگونه می‌توان پیام مکتب فاطمی را از فضای مراسم و سوگواری فراتر برد و آن را به مسئولیت‌پذیری، پیوند‌های اجتماعی و نقش‌آفرینی در زندگی روزمره گره زد؟ پرسشی که پاسخ به آن، به محتوای برنامه‌های هیأت‌ها و نحوه ارتباط آنها با مخاطبان در فاطمیه امسال وابسته خواهد بود.

منبع: سازمان تبلیغات