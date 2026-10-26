باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵، پیش از عزیمت به روسیه به‌منظور شرکت و سخنرانی در هشتمین اجلاس سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، با اشاره به دعوت رئیس‌جمهور روسیه برای حضور در این اجلاس، اظهار کرد: این مجمع، سازوکاری مشابه اوپک در حوزه گاز است که جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۵ از اعضای مؤسس آن بوده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ۱۲ کشور عضو اصلی و هشت کشور عضو ناظر در این مجمع حضور دارند، افزود: کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، بیش از ۷۰ درصد گاز جهان را در اختیار دارند و نقش مهمی در مدیریت و تأمین انرژی مورد نیاز دنیا ایفا می‌کنند.

پزشکیان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تأثیر ناامنی‌ها بر مسیر‌های انتقال انرژی تصریح کرد: اقداماتی که آمریکا در منطقه انجام داده و حمایت‌های این کشور از تجاوزات رژیم صهیونیستی، با همراهی برخی کشور‌های اروپایی، به گسترش ناامنی و بروز مشکلاتی در مسیر انتقال آزاد انرژی منجر شده است؛ شرایطی که آثار آن تنها به منطقه محدود نمی‌شود و کل جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس جمهور ادامه داد: در این اجلاس، گفت‌و‌گو‌های مهمی درباره چگونگی تأمین امنیت مسیر‌های انتقال انرژی، تضمین آزادی تجارت و رفع ناامنی‌های موجود خواهیم داشت؛ چراکه ناامن شدن مسیر‌های انتقال انرژی به زیان همه کشورهاست و ضرورت دارد با همکاری و تفاهم، برای حل این مشکلات راهکار‌های مؤثر و پایدار اتخاذ شود.

پزشکیان با تأکید بر ظرفیت همکاری کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده گاز خاطرنشان کرد: دستیابی به تفاهم‌های راهبردی میان این کشور‌ها می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بازار جهانی انرژی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایفا کند.

رئیس‌جمهور همچنین دیدار با سران کشور‌های حاضر در اجلاس را از دیگر فرصت‌های مهم این سفر دانست و گفت: این سفر زمینه مناسبی برای دیدار و گفت‌و‌گو با مقامات کشور‌های شرکت‌کننده، چه در حاشیه اجلاس و چه در دیدار‌های دوجانبه، فراهم می‌کند.

پزشکیان با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه اظهار کرد: در این سفر، دیدار و گفت‌وگوی مستقیمی با رئیس‌جمهور روسیه، خواهیم داشت. روابط دو کشور در سطح مطلوبی قرار دارد و همکاری‌های تهران و مسکو روزبه‌روز در حال گسترش است. تلاش می‌کنیم تعاملات و همکاری‌های دوجانبه را در حوزه‌های مختلف بیش از پیش توسعه دهیم.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت چندجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل افزود: یکی از اهداف مهم این اجلاس، گسترش همکاری‌های چندجانبه و مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است. اینکه یک قدرت بخواهد بر اساس خواست خود برای سایر کشور‌ها تصمیم بگیرد و محدودیت‌هایی را بر آنها تحمیل کند، قابل قبول نیست.

پزشکیان با اشاره به همکاری‌های ایران با کشور‌های عضو گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، روسیه و دیگر کشور‌های همسو بر این باورند که باید زمینه تقویت چندجانبه‌گرایی فراهم شود و کشور‌ها بتوانند با استفاده از ارز‌های ملی یا سازوکار‌های پولی مورد توافق، روابط تجاری و اقتصادی خود را توسعه دهند.

رئیس جمهور با انتقاد از استفاده ابزاری از جایگاه دلار در نظام مالی بین‌المللی گفت: نمی‌توان پذیرفت که یک کشور صرفاً به دلیل برخورداری از پول رایج بین‌المللی، هر زمان که بخواهد برای سایر کشور‌ها تحریم و محدودیت ایجاد کند و اراده خود را بر آنها تحمیل کند. ادامه این روند برای جامعه جهانی امکان‌پذیر نیست و بسیاری از کشور‌های جهان با یک‌جانبه‌گرایی مخالف‌اند.

پزشکیان با اشاره به جایگاه کشور‌های تولیدکننده انرژی در اقتصاد جهانی خاطرنشان کرد: ظرفیت کشور‌های تولیدکننده و صادرکننده انرژی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مؤثرتر، مدیریت بهتر بازار جهانی انرژی و تقویت رویکرد‌های چندجانبه در مناسبات بین‌المللی باشد.

پزشکیان در پایان با اشاره به دیدار پیش‌رو با رئیس‌جمهور روسیه گفت: در این دیدار، درباره توسعه روابط دوجانبه و موضوعات مختلف مورد علاقه دو کشور گفت‌و‌گو خواهیم کرد و امیدواریم این رایزنی‌ها در مسیر گسترش همکاری‌های مشترک مؤثر باشد.

منبع: ایرنا