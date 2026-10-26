باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال تراکتور و العین امارات در هفته سوم از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف یکدیگر رفتند.

تراکتور که از ۲ بازی اخیر خود مقابل شباب الاهلی و الشمال، یک امتیاز به‌دست آورده، امیدوار به کسبِ اولین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا است.

علیرضا بیرانوند به دلیل خدمت سربازی نمی‌تواند تراکتور را در این دیدار همراهی کند و همین باعث شده تا او، غایب بزرگ این تیم در تقابل با العین باشد.

ترکیب تیم فوتبال تراکتور

پارسا جعفری، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، صادق محرمی، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم فوتبال العین امارات

خالد عیسی، رافائل رودریگس، یحیی بن‌خالق، جورجه اسکوکو، رامی ربیعه، عبدالکریم ترائوره، ماتیاس پالاسیوس، کاکو، والنتینو لازارو، الحسین رحیمی و جورجیوس جیاکوماکیس

دقایق حساس بازی

بازی تراکتور و العین امارات با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵: بازیکن العین با اشتباه مدافع تراکتور صاحب موقعیت گلزنی شد که ضربه اش به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۷: ضربه بازیکن العین را گلر تراکتور در ۲ مرحله دفع کرد.

دقیقه ۱۸:ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن العین را شهریار مغانلو به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۹: ضربه قیچی برگردون بازیکن العین به بیرون از دروازه تراکتور رفت.

دقیقه۲۱؛ شوت از راه دور رابیا بازیکن العین وارد دروازه تراکتور شد و گل اول را به ثمر رساند.

دقیقه ۲۵: ضربه حسین زاده به بیرون از دروازه العین رفت و گل نشد.

دقیقه ۲۴: شوت از راه دور بازیکن العین را پارسا جعفری گلر تراکتور در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۸: ضربه ایستگاهی بازیکن العین به بالای دروازه تراکتور رفت.

دقیقه ۳۲: بازیکن العین امارات در ضد حمله صاحب موقعیت شد، اما گلر تراکتور با بیرون آمدن از دروازه خود توانست توپ را به کرنر بفرستد و مانع گلزنی حریف شود.

دقیقه ۳۷: ضربه بازیکن العین به بیرون از دروازه تراکتور رفت و کل نشد.

دقیقه ۴۲: شوت شهریار مغانلو به بالای دروازه العین رفت.

دقیقه ۴۳: ضربه بازیکن العین به کنار دروازه تراکتور رفت و گل نشد.

دقیقه ۴۴:ضربه اسماعیلی فر با اختلاف به بیرون از دروازه العین رفت و گل نشد.

نیمه اول بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع العین به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.