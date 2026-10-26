باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در پایان مسابقات فوتبال روی میز قهرمانی جانبازان و توان‌یابان آقایان کشور که با حضور ۳۲ بازیکن در قالب از ۱۲ تیم از ۱۱ استان کشور از دوم تا چهارم آبان ماه در مجتمع آموزشی فرهنگی شهید محمدتقی عظیمی برگزار شد، خلیل اسمعلی از تهران با کسب ۱۲۰ امتیاز بر سکوی قهرمانی ایستاد.

رسول جعفری از زنجان با ۹۰ امتیاز نایب قهرمان شد و مرتضی دشتی از البرز با کسب ۸۰ مقام سوم را به دست آورد.

عنوان چهارم رقابت‌ها هم حسین شهباز با کسب ۷۰ امتیاز رسید.

اردبیل، اصفهان، البرز، تهران الف و ب، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین و مازندران، تیم‌های شرکت کننده در مسابقات فوتبال روی میز قهرمانی جانبازان و توان‌یابان آقایان کشور بودند که ۶۰ بازی را به صورت ۲ حذفی برگزار کردند.

روز پایانی رقابت‌ها و آئین اهدای جوایز مسابقات با حضور میرقاسم‌پور معاون سیاسی امنیتی فرمانداری بابلسر، احمدپور نایب رئیس شورای شهر، مهدوی رئیس و سکاکیان نایب رئیس هیات جانبازان و توان‌یابان مازندران، طیرانی رئیس انجمن فوتبال روی میز کشور، علیزاده رئیس انجمن فوتبال روی میز فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، برگزار شد.



