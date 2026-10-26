باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها، با بیان اینکه امروز شرایط کشور عادی نیست، گفت: ما در بزرگ‌ترین جنگ تاریخی قرار داریم که مصداق عینی حرف امام کبیر (ره) و امام شهیدمان است که می‌فرمودند همهٔ کفر در مقابل همهٔ اسلام ایستاده است و در این شرایط، باید فقط مهم‌ترین و فوری‌ترین کار‌ها را در اولویت پیگیری قرار دهیم.

وی افزود: امروز کاری که فوری است ولی مهم نیست یا کاری که مهم است ولی فوری نیست، باید از دستور کار همه خارج شود و ما باید فقط به کار‌هایی بپردازیم که هم مهم‌اند و هم فوری.

قالیباف افزود: بدون شک یکی از موضوعات مهم و فوری، موضوع معیشت مردم است که باید در اولویت قرار داشته باشد لذا همه باید به همدیگر کمک کنیم و نگوییم این مسئولیت دولت، مجلس، قوه قضائیه یا بخش خصوصی است، بلکه همه ما باید بایستیم و کارمان را انجام دهیم تا به نتایج مشخص و عینی برسیم.

رئیس مجلس با اشاره به موضوع بنزین گفت: از ابتدای امسال تا مرداد حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت تا پایان سال باید ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم، اما با مدیریت این موضوع و صرفه جویی که انجام شده، این رقم را در نیاز‌های اساسی کشور هزینه خواهیم کرد.

قالیباف با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: ما همواره در مورد اصلاح انرژی صحبت می‌کنیم، اما بنزین با همه بحث‌ها و حساسیت‌هایش، سهم ۹ درصدی در انرژی دارد که گرچه مهم است، اما در این حوزه، سهم گاز ۷۳ درصد است و صرفه‌جویی که در گاز می‌توانیم انجام دهیم هم به مراتب از بنزین راحت‌تر است.

وی تصریح کرد: براساس قانونی که تصویب شده و باید اجرا شود، هر کسی هر چقدر گاز صرفه‌جویی کند، درامد ناشی از این صرفه جویی، مستقیما برای او واریز می‌شود؛ این اتفاق هم باعث صرفه جویی در بیت المال است و هم کمک به معیشت خانوار است و خانواده‌ها هم وقتی ببینند که از محل صرفه جویی در مصرف گاز بیش از یارانه‌ها نصیب شان می‌شود، صرفه جویی میکنند.

در این نشست همچنین روسای مجمع نمایندگان استان‌ها به بیان دیدگاه‌های خود و مطالبات مردم حوزه‌های انتخابیه پرداختند.

منبع: ایرنا