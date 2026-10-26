رئیس مجلس گفت: باید فقط به کار‌هایی بپردازیم که هم مهم‌اند و هم فوری؛ یکی از موضوعات مهم و فوری، معیشت مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی با رؤسای مجامع نمایندگان استان‌ها، با بیان اینکه امروز شرایط کشور عادی نیست، گفت: ما در بزرگ‌ترین جنگ تاریخی قرار داریم که مصداق عینی حرف امام کبیر (ره) و امام شهیدمان است که می‌فرمودند همهٔ کفر در مقابل همهٔ اسلام ایستاده است و در این شرایط، باید فقط مهم‌ترین و فوری‌ترین کار‌ها را در اولویت پیگیری قرار دهیم.

وی افزود: امروز کاری که فوری است ولی مهم نیست یا کاری که مهم است ولی فوری نیست، باید از دستور کار همه خارج شود و ما باید فقط به کار‌هایی بپردازیم که هم مهم‌اند و هم فوری.

قالیباف افزود: بدون شک یکی از موضوعات مهم و فوری، موضوع معیشت مردم است که باید در اولویت قرار داشته باشد لذا همه باید به همدیگر کمک کنیم و نگوییم این مسئولیت دولت، مجلس، قوه قضائیه یا بخش خصوصی است، بلکه همه ما باید بایستیم و کارمان را انجام دهیم تا به نتایج مشخص و عینی برسیم.

رئیس مجلس با اشاره به موضوع بنزین گفت: از ابتدای امسال تا مرداد حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت تا پایان سال باید ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم، اما با مدیریت این موضوع و صرفه جویی که انجام شده، این رقم را در نیاز‌های اساسی کشور هزینه خواهیم کرد.

قالیباف با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: ما همواره در مورد اصلاح انرژی صحبت می‌کنیم، اما بنزین با همه بحث‌ها و حساسیت‌هایش، سهم ۹ درصدی در انرژی دارد که گرچه مهم است، اما در این حوزه، سهم گاز ۷۳ درصد است و صرفه‌جویی که در گاز می‌توانیم انجام دهیم هم به مراتب از بنزین راحت‌تر است.

وی تصریح کرد: براساس قانونی که تصویب شده و باید اجرا شود، هر کسی هر چقدر گاز صرفه‌جویی کند، درامد ناشی از این صرفه جویی، مستقیما برای او واریز می‌شود؛ این اتفاق هم باعث صرفه جویی در بیت المال است و هم کمک به معیشت خانوار است و خانواده‌ها هم وقتی ببینند که از محل صرفه جویی در مصرف گاز بیش از یارانه‌ها نصیب شان می‌شود، صرفه جویی میکنند.

در این نشست همچنین روسای مجمع نمایندگان استان‌ها به بیان دیدگاه‌های خود و مطالبات مردم حوزه‌های انتخابیه پرداختند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، معیشت مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
آقا ، کلا افسار بازار و قیمتها از دستتون در رفته....
ازمبدا تا مقصد محصولات وتولیدات و کالاها رو رصد کنید . بازرسانی چشم پاک و دست پاک برای نظارت بر بازار قرار دهید .
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Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۰۰:۴۴ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
خداروشکر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
قیمت بلیط قطار از اول سال تا الان ۳ برابر شده ولی شما به عنوان رسانه از هیچ کس حتی سوالی هم نکردید.
امیدوارم حداقل لیست قیمت نان صنعتی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و افزایش قیمت لبنیات تکذيب شود.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
هر وقت فقط حقوق ۲۰ میلیونی گرفتید و مانند مردم عادی بدون هیچ امکانات زندگی کردید بعد برید پشت تریبون از معیشت حرف بزنید هرچند اصلا نمی دونید معیشت چی است و درکی ازش ندارید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
از اون کالابرگ دادنتون معلومه چقدر به فکر معیشت مردم هستید!! 500 هزار تومان کالابرگ اضافه کردید ولی نمیشه چیزی خرید! قفل شده غیر قابل استفاده انگار
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
این قالیباف با وفاق سه سال هست پدر مردم با پزشکیان دراورده اون هم از کالا برگ که معلوم نیست برای چه کسایی اضافه شده مگر روز اول قرار شد مردم کمیته امدادی و بهزیستی باشند که اضافه بشه بعدش کمیته امدادی میشناسم وضعش خیلی خوب هست
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
خدا بهمون رحم کنه این بازم یاد معیشت ما افتاد!!!!
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۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
با این همه گرانی ها پدر مردم رو درآوردید بعد از معیشت مردم میگن
۲
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
شما معیشت مردم میدونید چیه؟ یه دونه مرغ نمیشه خرید قیمت اینترنت و بنزین و گوشت و لبنیات رو گران میکنید بعد حرف از معیشت میزنید
۱
۳۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
حالا دعا کن مریض نشی کل درآمد تو بدی برا درمان بازهم کم میاری !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
فقط شعار و حرف حرف آفتابه لگن 7 دست اما شام نهار هیچی
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۲۲:۴۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
نخواستیم.
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
هر وقت از معیشت گفتین پدر معیشت مردم رو در اوردین گرونی وتورم پدر ما ملت رو در آورد
۱
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
در تصميم گيري درباره بنزين بعنوان ركن اصلي معيشت مردم ديديم چه گلي به سرمون زدي!!!
۲
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
بابا ما به شما نه اعتماد داریم نه امید ، خسته شدیم از بی عدالتی راست میگید برید کنار کی گفته شما همه عمر مسئول ما باشید؟سی سال معلمی کردیم بازنشسته شدیم تازه هنوز اول راهیم وباید بدویم ما که اطرافیانمون را وشاگردانمون را در شرکت‌ها می بینم چه تفاوت های با مادارند. شما عیدی بابت تولد حصرت زینب را به وزارت کشوریها وبقیه وزارت خونه ها دادید دادید چرا از فرهنگیان دریغ کردید ؟ و هزاران سئوال.....
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۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
تنمون می‌لرزه هروقت میگی خبرخوش یاوقتی میگی برای معیشت مردم هرکاری میکنم
۱
۲۵
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۱۲۳
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