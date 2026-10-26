نماینده مردم چهارمحال‌وبختیاری در مجلس خبرگان رهبری، با تبیین مفهوم انسان ۲۵۰ ساله و سنت الهی تمحیص، بر نقش تربیت نسل منتظر و شکل‌گیری جامعه عدالت‌خواه در زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حجت الاسلام والمسلمین کیوانی نماینده مردم چهارمحال‌وبختیاری در مجلس خبرگان رهبری، در سلسله‌نشست‌های واکاوی منویات مقام معظم رهبری، با تشریح پیوند اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، به تبیین مبانی فکری انقلاب اسلامی و نقش آن در زمینه‌سازی ظهور پرداخت.

وی با اشاره به مفهوم انسان ۲۵۰ ساله در اندیشه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: سیره ائمه اطهار (ع) حرکتی واحد با هدفی مشترک بود و تفاوت در شیوه عملکرد آنان، متناسب با شرایط و اقتضائات زمان شکل می‌گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین کیوانی افزود: همان‌گونه که شرایط تاریخی در چگونگی بروز ویژگی‌ها و انتخاب شیوه‌های عمل تأثیرگذار است، برای شناخت سیره ائمه اطهار (ع) و تبیین اندیشه امامین انقلاب نیز باید به شرایط زمانی و اهداف مشترک آنان توجه کرد.

نماینده مردم چهارمحال‌وبختیاری در مجلس خبرگان رهبری، زمینه‌سازی ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) را از محور‌های مهم اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: انقلاب اسلامی در این منظومه فکری، بستری برای آماده‌سازی جامعه در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی و ظهور حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج) تلقی می‌شود.

وی با تشریح مفهوم تمحیص به معنای خالص‌شدن و آزموده‌شدن نیروها، بیان کرد: بر اساس این دیدگاه، تربیت انسان‌های آماده، فداکار و عدالت‌خواه از الزامات زمینه‌سازی ظهور است و جامعه نیز باید به مرحله‌ای از آمادگی برسد که برای تحقق عدالت، مسئولیت‌پذیر باشد و هزینه بدهد.

حجت الاسلام والمسلمین کیوانی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره تحقق عدالت، اظهار کرد: عدالت تنها به وجود رهبر عادل و قانون عادلانه محدود نمی‌شود، بلکه حضور مردم عدالت‌خواه نیز یکی از ارکان تحقق آن است؛ موضوعی که در تبیین چرایی غیبت و ضرورت آمادگی جامعه برای ظهور مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین تربیت جوانان منتظر را از مأموریت‌های مهم انقلاب اسلامی برشمرد و بر ضرورت مطالعه دقیق بیانات رهبری، شناخت مبانی فکری انقلاب و انتقال صحیح این مفاهیم به جامعه تأکید کرد.

سلسله‌نشست‌های واکاوی منویات مقام معظم رهبری با هدف بررسی و تبیین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های رهبری و تعمیق شناخت مبانی فکری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

برچسب ها: خبرگان رهبری ، رهبر شهید انقلاب
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