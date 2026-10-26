باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب بختیاری‌زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار با شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا گفت: از طرف خودم، بازیکنان و باشگاه استقلال باید از باشگاه شباب الاهلی تشکر کنم که از لحظه ورود با ما همکاری خوبی داشته‌اند. بازی فردا برای هر دو تیم سخت است. شباب الاهلی با نتایجش نشان داده که از تیم‌های خوب لیگ نخبگان و لیگ امارات است. بازیکنان استقلال برای بازی فردا لحظه شماری می‌کنند.

او ادامه داد: استقلال این فصل حتما ضعف‌هایی دارد و باید هرروز تلاش کنیم تا بهتر شویم. شاخصه اصلی استقلال امسال این است که همه به معنی واقعی در خدمت هم هستیم. یک نفر برای همه و همه برای یک نفر را در عمل و در مسابقات انجام می‌دهیم.