باشگاه خبرنگاران جوان - حمید بورد سرپرست وزارت نفت دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست وزیران نفت و انرژی کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) در مسکو گفت: علاوه بر طرح‌های مشترک کنونی در زمینه سرمایه‌گذاری روسیه در توسعه میادین نفتی ایران، پیشنهاد‌هایی را در راستای توسعه همکاری‌ها در این عرصه به این کشور ارائه کرده‌ایم و شاهد تبادل حامل‌های انرژی خواهیم بود.

سرپرست وزارت نفت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری کشور‌های عضو مجمع کشور‌های صادرکننده گاز گفت: این همکاری‌ها می‌تواند به جلوگیری از جنگ‌ها و فشار‌های بین‌المللی که امنیت انرژی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، کمک کند.

بورد با اشاره به سخنرانی خود در این نشست و ارائه پیشنهاد‌های ایران تصریح کرد: پیشنهاد‌های سازنده‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری و تبادل تجربیات میان کشور‌های عضو ارائه کردیم که با استقبال خوبی روبه‌رو شد.

وی با اشاره به تبیین جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به کشورمان و آسیب به زیرساخت‌ها اظهار داشت: متجاوزان با اقدامات خود، امنیت انرژی را در جهان به خطر انداختند.

سرپرست وزارت نفت گفت: تقویت پیوند و همکاری کشور‌های صادرکننده گاز بر اساس اصول مشترک، مفاد اساسنامه مجمع و اعتقاد به همکاری همه‌جانبه، زمینه تقویت امنیت انرژی در جهان را فراهم خواهد کرد.

بیست‌وهشتمین نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز امروز (دوشنبه) با حضور حمید بورد سرپرست وزارت نفت و وزیران نفت و انرژی دیگر کشورهای عضو و ناظر این مجمع در مسکو برگزار شد.

هشتمین نشست سران این مجمع فردا سه‌شنبه با حضور سران این کشورها از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار خواهد شد.

منبع: ایرنا