جایگاه راهبردی صنعت هوانوردی در مدیریت شرایط بحرانی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر شیرودی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، با قدردانی از خدمات کاپیتان رامین کاشف‌آذر، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل پیشین این شرکت، بر اهمیت راهبردی صنعت هوانوردی و نقش آن در مدیریت بحران‌های اخیر تأکید کرد.

شیرودی با اشاره به شرایط حساس کشور در بیش از یکسال گذشته اظهار داشت: صنعت هوانوردی به دلیل ماهیت راهبردی و امنیتی خود، در جریان بحران‌ها و جنگ‌های اخیر با فشارها و چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بر ضرورت استفاده مؤثر از توانمندی مدیران و اعضای هیات‌مدیره برای ارتقای جایگاه این مجموعه تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود را در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و بهبود عملکرد شهر فرودگاهی ضروری دانست.

وی همچنین با تبریک انتصاب رامین آذری به‌عنوان سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب مدیران پیشین، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی و تقویت تعامل و هم‌افزایی مدیریتی تأکید کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داشت.

گفتنی است، در این آیین که با حضور اعضای هیات‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، معاونان و مدیران کل شرکت برگزار شد، حکم انتصاب رامین آذری به‌عنوان سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، صادرشده از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، توسط ابوذر شیرودی قرائت و به وی ابلاغ شد.