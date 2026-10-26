باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی تورم سرسامآور و فشارهای اقتصادی، سفره خانواده را هر روز کوچکتر و کوچکتر میکند، معیشت به یک چالش نفسگیر روزمره تبدیل میشود. در این میان، بیشتر توجهها معطوف به ارقام روی قبضها، قیمت اقلام مصرفی و حذف هزینهها از سبد خانوار است؛ اما گرانی قربانی خاموش و خطرناکتری هم دارد که کمتر کسی از آن حرف میزند: «صمیمیت عاطفی و فروپاشی بنیاد روابط زناشویی».مسئله اصلی فقط خالی شدن جیبها نیست؛ بلکه خاموش شدن چراغ همدلی در خانههاست. اینجاست که مفهوم حیاتی «تابآوری زناشویی» به عنوان تنها سپر دفاعی زوجها رخ مینماید؛ مهارتی که اجازه نمیدهد گرانی و تورم، سنگر رابطه را از درون تسخیر کنند.
تلههای پنهان اقتصادی در روابط زناشویی
وقتی استرس مالی افزایش مییابد، ترکشهای آن به سرعت به فضای امن خانه نفوذ میکند. زوجها معمولاً در مواجهه با این بحران به دام دو الگوی مخرب میافتند:
بازی ویرانگر پیداکردن مقصر: در این الگو، یکی از همسران زیر بار فشارهای مالی، دیگری را به ولخرجی، عدم مدیریت یا بیتوجهی متهم میکند («اگر انقدر خرجتراشی نمیکردی حالا وضعمان این نبود!»). در مقابل، طرف مقابل به جای همدلی، گارد دفاعی میگیرد یا به تلافی برمیخیزد. اینگونه است که «بیپولی» تبدیل به بهانهای برای جنگهای تمامعیار خانگی میشود.
انزوای عاطفی و سکوت فرساینده: خستگی ناشی از اضطراب مداوم اقتصادی، انرژی روانی گفتگو را میبلعد. زن و شوهر زیر یک سقف زندگی میکنند، اما به جای تبدیل شدن به «ما»، به دو جزیره منزوی و خسته تبدیل میشوند که حرفی برای گفتن به یکدیگر ندارند. فاصله عاطفی روزبهروز عمیقتر میشود و هر کس در پیله تنهایی خود فرو میرود.
این دقیقاً همان نقطهای است که گرانی، به جای فشار صرف بر کیف پول، ضربه نهایی را به امنیت روانی و پشتوانه عاطفی رابطه وارد میکند.
چگونه زندگی مشترک را فدای تورم نکنیم؟
برای اینکه بحران اقتصادی به فروپاشی عاطفی منجر نشود، همسران به تغییر زاویه دید و ابزارهای مهارتی مشخصی نیاز دارند. رابطه عاطفی قرار نیست زیر چرخدندههای گرانی له شود:
تغییر فرمول ذهنی؛ «ما در برابر بحران» به جای «من در برابر تو»: اولین و مهمترین اصل تابآوری زناشویی، بازتعریف دشمن است. دشمن اصلی شما شریک زندگیتان نیست؛ دشمن مشترک، «تورم و شرایط بیرونی» است. وقتی مشکلات مالی به عنوان یک چالش خارجی شناخته شوند، انرژی روانی زوجها به جای جنگیدن با یکدیگر، صرف همفکری، همدلی و پیدا کردن راهحلهای مشترک میشود. زبانِ گفتگو باید از سرزنش به حل مسئله تغییر کند.
بازنگری واقعبینانه در انتظارات و سبک زندگی: در روزگار تورم، انعطافپذیری مالی کلید بقاست. زوجهای تابآور هزینهها را بدون پنهانکاری بازبینی میکنند، انتظارات خود را با واقعیتهای سخت اقتصادی تطبیق میدهند و از مقایسههای ویرانگر با دیگران دست برمیدارند. پذیرش وضعیت موجود به صورت تیمی، بار اضطراب را از روی دوش فرد برمیدارد.
حفظ جزایر امن عاطفی (مکثهای بدون هزینه): صمیمیت، نیازی به هزینههای گزاف و تفریحات گرانقیمت ندارد. گاهی یک پیادهروی دونفره در سکوت شب، یک گفتگوی ساده به دور از دغدغههای مالی، یا شنیدن خستگیهای یکدیگر بدون نصیحت کردن، قویترین سپرهای دفاعی در برابر استرسهای بیرونی هستند. به یاد داشته باشید که گاهی «حضور امن» از هر راهحل اقتصادی ارزشمندتر است.
شفافیت مالی توأم با شفقت: پنهانکاری مالی، ترس از قضاوت شدن یا سرزنش مداوم همسر درباره هزینهها، دیوار بیاعتمادی میسازد. صحبت کردن صادقانه درباره وضعیت موجود، پذیرش مسئولیتهای مشترک و حمایت روانی از یکدیگر در روزهای سخت، پایههای رابطه را محکمتر از همیشه نگه میدارد.تورم و گرانی واقعیتهای سختی هستند که کنترل صددرصدی آنها در دست ما نیست؛ اما اینکه اجازه دهیم این فشارهای بیرونی، صمیمیت، حرمت و عشق میان ما و شریک زندگیمان را ببلعد یا نه، کاملاً به انتخابهای ما بستگی دارد.خانواده پناهگاهی امن در طوفان است؛ نه فضایی که بارها و فشارهای روانی را روی دوش همدیگر قرار دهیم. اگر آگاهانه از این پناهگاه مراقبت کنیم، بحرانهای اقتصادی میآیند و میروند، اما آنچه باقی میماند، استحکام رابطهای است که در روزگار سختیها، دست در دست هم دوام آورده است.
منبع: فارس