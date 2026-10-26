باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی تورم سرسام‌آور و فشارهای اقتصادی، سفره خانواده را هر روز کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌کند، معیشت به یک چالش نفس‌گیر روزمره تبدیل می‌شود. در این میان، بیشتر توجه‌ها معطوف به ارقام روی قبض‌ها، قیمت اقلام مصرفی و حذف هزینه‌ها از سبد خانوار است؛ اما گرانی قربانی خاموش و خطرناک‌تری هم دارد که کمتر کسی از آن حرف می‌زند: «صمیمیت عاطفی و فروپاشی بنیاد روابط زناشویی». ‌ مسئله اصلی فقط خالی شدن جیب‌ها نیست؛ بلکه خاموش شدن چراغ همدلی در خانه‌هاست. اینجاست که مفهوم حیاتی «تاب‌آوری زناشویی» به عنوان تنها سپر دفاعی زوج‌ها رخ می‌نماید؛ مهارتی که اجازه نمی‌دهد گرانی و تورم، سنگر رابطه را از درون تسخیر کنند.

‌ تله‌های پنهان اقتصادی در روابط زناشویی

وقتی استرس مالی افزایش می‌یابد، ترکش‌های آن به سرعت به فضای امن خانه نفوذ می‌کند. زوج‌ها معمولاً در مواجهه با این بحران به دام دو الگوی مخرب می‌افتند:

‌ بازی ویرانگر پیداکردن مقصر: در این الگو، یکی از همسران زیر بار فشارهای مالی، دیگری را به ولخرجی، عدم مدیریت یا بی‌توجهی متهم می‌کند («اگر انقدر خرج‌تراشی نمی‌کردی حالا وضعمان این نبود!»). در مقابل، طرف مقابل به جای همدلی، گارد دفاعی می‌گیرد یا به تلافی برمی‌خیزد. این‌گونه است که «بی‌پولی» تبدیل به بهانه‌ای برای جنگ‌های تمام‌عیار خانگی می‌شود. ‌