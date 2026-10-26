افزایش صادرات محصولات چاپی ایران به ۶۲ هزار تُن

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس زارع روز دوشنبه در آیین تجلیل از فعالان صنعت چاپ خوزستان در اهواز با بیان اینکه صادرات محصولات چاپی ایران به عراق در سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان ارزش داشت اظهار کرد: بررسی آمار‌های ثبت‌شده گمرکی نشان می‌دهد سهم خوزستان از این بازار صادراتی متناسب با ظرفیت‌های موجود استان نیست.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح با اشاره به سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه صادرات محصولات چاپی و استفاده از ظرفیت تولید داخل بیان کرد: با پیگیری سیاست‌های حمایتی ارزش صادرات از حدود پنج میلیون به ۱۶ میلیون دلار رسید.

وی با اشاره به فعالیت ایران در بازار‌های صادراتی ۱۵ کشور افزود: افغانستان در میان کشور‌های مقصد صادرات محصولات چاپی ایران جایگاه نخست را دارد و توسعه بازار‌های صادراتی از برنامه‌های مورد توجه این وزارتخانه است.

کاهش ۴۹ درصدی واردات محصولات چاپی

وی همچنین از کاهش ۴۹ درصدی واردات محصولات چاپی به کشور در یک سال گذشته خبر داد و گفت: محدودسازی واردات محصولاتی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، با هدف حمایت از ظرفیت‌های داخلی و تقویت تولیدکنندگان ایرانی دنبال شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۷۴ واحد چاپی دارای مجوز در خوزستان گفت: این استان از نظر تعداد واحد‌های چاپی رتبه سوم کشور را دارد و با برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و همجواری با کشور عراق، از توان قابل توجهی برای توسعه صادرات محصولات چاپی برخوردار است.

زارع با قدردانی از فعالان صنعت چاپ کشور به دلیل استمرار فعالیت و تأمین نیاز‌های بخش‌های مختلف در شرایط دشوار و جنگ‌های تحمیلی گفت: فعالان این صنعت در مقاطع مختلف پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند و با تلاش خود اجازه ندادند در تأمین مواد اولیه و محصولات مورد نیاز حوزه‌های نشر، مطبوعات، صنایع غذایی و دارویی اختلال جدی ایجاد شود.

وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت چهاردهم، مسئولیت و حمایت از صنعت چاپ را به‌صورت جدی دنبال می‌کند و در این مسیر با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات و موانع این حوزه اقدام خواهد کرد.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مشکلات صنعت چاپ خبر داد و گفت: این کارگروه به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و قرار است به‌صورت مستمر مسائل و موانع فعالان این صنعت را بررسی و برای رفع آنها اقدام کند.

وی با اشاره به آمار واحد‌های چاپی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۹ هزار و ۸۰۰ واحد چاپی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور به ثبت رسیده که ۵۷۴ واحد از این تعداد در استان خوزستان فعالیت دارند و این استان از نظر تعداد واحد‌های چاپی در جایگاه سوم کشور قرار گرفته است.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی خوزستان افزود: همجواری با کشور عراق، برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی و ظرفیت‌های تولیدی استان، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های چاپی و افزایش صادرات محصولات این حوزه فراهم کرده است.

زارع با اشاره به نبود اتحادیه مستقل صنعت چاپ در خوزستان اظهار کرد: این استان از معدود استان‌هایی است که تشکل صنفی مستقل در حوزه صنعت چاپ ندارد در حالی که در بسیاری از استان‌ها اتحادیه‌های چاپخانه‌داران و تعاونی‌های مرتبط، مطالبات فعالان این صنعت را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: تجربه نشان داده است در استان‌هایی که تشکل‌های صنفی مستقل و فعال وجود دارند بخش قابل توجهی از مشکلات و مطالبات فعالان صنعت چاپ از طریق همین تشکل‌ها پیگیری و برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک اتحادیه مستقل در خوزستان گفت: با توجه به تعداد واحد‌های چاپی و ظرفیت‌های اقتصادی این استان، تشکیل چنین تشکلی می‌تواند زمینه پیگیری منسجم‌تر مطالبات، رفع موانع صنفی و توسعه فعالیت‌های این صنعت را فراهم کند.

پیگیری مشکلات مالیاتی و تأمین اجتماعی چاپخانه‌ها

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشکلات فعالان صنعت چاپ در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی اظهار کرد: کارگروه‌هایی برای بررسی و پیگیری مسائل مرتبط با مالیات و تأمین اجتماعی در سطح وزارتخانه تشکیل شده و موضوعات و مشکلات فعالان این بخش در حال پیگیری است.

وی افزود: امکان تشکیل کارگروه‌های مشترک در سطح استان‌ها نیز وجود دارد تا مسائل و مشکلات فعالان صنعت چاپ با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های اجرایی ارائه شود.

زارع همچنین از پیگیری ایجاد سه رشته مرتبط با صنعت چاپ در هنرستان‌های هنر‌های زیبا خبر داد و گفت: برای نخستین بار موضوع راه‌اندازی رشته‌های مرتبط با چاپ، چاپ و بسته‌بندی و چاپ و نشر در هنرستان‌های هنر‌های زیبا در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در این زمینه اظهار کرد: علاقه‌مندیم این برنامه با همکاری مسئولان استان در خوزستان نیز اجرایی شود تا زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیاز‌های صنعت چاپ فراهم شود.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از معرفی فعالان این حوزه به گمرک و سازمان توسعه تجارت برای تسهیل فرآیند صادرات محصولات چاپی خبر داد و گفت: بخشی از موانع صادراتی از طریق تعامل با این دستگاه‌ها قابل پیگیری و رفع است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازدید از پنج واحد چاپی در اهواز گفت: در این بازدید‌ها از نزدیک با ظرفیت‌های فنی و تجهیزات چاپخانه‌های استان آشنا شدیم و آنچه مشاهده شد، نشان‌دهنده برخورداری برخی مجموعه‌ها از ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و توان فنی مناسب است.

وی افزود: ظرفیت‌های موجود در صنعت چاپ خوزستان باید به‌درستی شناسایی و تقویت شود تا این صنعت بتواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های داخلی استان، در تأمین نیاز سایر بخش‌های اقتصادی و توسعه صادرات نیز نقش مؤثرتری ایفا کند.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان کارشناسی و تخصصی فعالان این حوزه گفت: ظرفیت‌های انسانی و تخصصی موجود در استان نیز می‌تواند در کنار زیرساخت‌های فنی، به توسعه و پویایی صنعت چاپ خوزستان کمک کند.

زارع ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی و مشارکت فعالان این صنعت، ظرفیت‌های موجود خوزستان بیش از گذشته شکوفا شود و صنعت چاپ به یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در ساختار اقتصادی و صنعتی استان تبدیل شود.

به گفته وی صنعت چاپ در ایران بیش از چهار قرن قدمت دارد و این پیشینه نشان‌دهنده جایگاه و عمق تأثیرگذاری این صنعت در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی کشور است.

وی با بیان اینکه صنعت چاپ در کنار حوزه نشر و مطبوعات، از صنایع فرابخشی و بالادستی به شمار می‌رود، افزود: فعالیت بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، دارویی و سایر بخش‌های تولیدی به صنعت چاپ وابسته است و هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند روند فعالیت این صنایع را با مشکل مواجه کند.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به گردش مالی بیش از یک‌هزار میلیارد دلاری صنعت چاپ در جهان بیان کرد: این ارقام نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی و جایگاه این صنعت در عرصه بین‌المللی است.