باشگاه خبرنگاران جوان - فرزین رضازاده رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در ساعت ۱۶:۴۸ عصر دوشنبه، چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ گزارش برخورد سه دستگاه خودروی سواری **تیبا، پیکان و پژو ۴۰۵** در محور **ارومیه به اشنویه (نرسیده به روستای سنگر)** به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد که بلافاصله تیم‌های درمانی به محل حادثه اعزام شدند.»

وی با اشاره به حجم بالای مصدومان این سانحه تصریح کرد: با توجه به تعداد آسیب‌دیدگان، بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس سبک و ۱ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس به صحنه حادثه فراخوانده شدند که پس از انجام تریاژ و ارزیابی بالینی مصدومان توسط کارشناسان اورژانس، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی در محل انجام گرفت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه فوتی نداشت افزود: تمامی ۱۰ نفر مصدوم این سانحه رانندگی جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی به مراکز درمانی انتقال یافتند؛ به طوری که ۸ نفر از مصدومان توسط اتوبوس‌آمبولانس و ۲ نفر دیگر توسط ۲ دستگاه آمبولانس سبک هر کدام یک مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

رضازاده در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله طولی مناسب در جاده‌های برون‌شهری، از رانندگان گرامی درخواست کرد تا با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط کامل تردد نمایند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.