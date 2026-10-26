باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ شهرک‌های صنعتی از مهم‌ترین بستر‌های ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هستند، اما تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی به زیرساخت‌های مناسب، امنیت، حمایت از صنعتگران و توجه به معیشت نیروی کار وابسته است؛ موضوعاتی که مدیر شهرک صنعتی شماره یک کرمان بر ضرورت پیگیری آنها تأکید دارد.

دکتر غلامرضا رودباری، مدیر شهرک صنعتی شماره یک کرمان، با اشاره به ظرفیت‌های انسانی، معدنی، صنعتی و اقتصادی استان، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، رسانه‌ها و جامعه کارگری برای رفع موانع تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری، شفاف‌سازی و ایجاد ارتباط میان مردم و مسئولان اظهار کرد: این نشست فرصتی برای طرح صریح مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی، تولیدکنندگان و کارگران و بررسی راهکار‌های توسعه صنعتی استان است.

رودباری با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی بستر فعالیت بخش مهمی از واحد‌های تولیدی هستند، افزود: این مجموعه‌ها نقشی اساسی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تحقق توسعه پایدار دارند و تقویت آنها می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

نوسازی زیرساخت‌ها؛ پیش‌نیاز رونق تولید

مدیر شهرک صنعتی شماره یک کرمان، بهسازی زیرساخت‌ها و روساخت‌ها، ارتقای امنیت شهرک‌های صنعتی و حمایت از کارخانه‌داران و کارگاه‌های کوچک و متوسط را از اولویت‌های این حوزه برشمرد.

وی رفع موانع تولید را لازمه پایداری فعالیت واحد‌های صنعتی دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت صنعتگران تأکید کرد.

حمایت از صنعتگران و توجه به رفاه کارگران

رودباری با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در چرخه تولید، توجه به رفاه کارگران را از دیگر محور‌های ضروری توسعه صنعتی عنوان کرد و گفت: توسعه صنعتی زمانی به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منجر می‌شود که در کنار تأمین زیرساخت‌های مناسب، نیاز‌های تولیدکنندگان و معیشت و رفاه نیروی کار نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین از حمایت‌ها و همراهی‌های طالبی، استاندار کرمان، در مسیر تقویت تولید و پیگیری مسائل صنعتگران قدردانی کرد و افزود: حمایت مدیریت ارشد استان از بخش تولید می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مؤثرتر و اجرای اقدامات عملی برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی و توسعه شهرک‌ها را فراهم کند.

مدیر شهرک صنعتی شماره یک کرمان در پایان بر تداوم تعامل میان مسئولان، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها تأکید کرد.

توسعه صنعتی در گرو عبور از موانع تولید

توسعه شهرک‌های صنعتی تنها با افزایش تعداد واحد‌های تولیدی محقق نمی‌شود؛ نوسازی زیرساخت‌ها، تأمین امنیت، حمایت عملی از واحد‌های کوچک و متوسط و توجه به وضعیت معیشتی کارگران نیز از الزاماتی است که بر پایداری تولید و اشتغال اثر می‌گذارد.

در این میان، تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، صنعتگران و رسانه‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات و پیگیری راهکار‌ها کمک کند؛ با این حال، نتیجه این رویکرد زمانی برای تولیدکنندگان و کارگران ملموس خواهد بود که تأکید‌ها به اقدامات اجرایی و رفع موانع موجود در شهرک‌های صنعتی کرمان منجر شود.