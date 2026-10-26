باشگاه خبرنگاران جوان - مردی سالمند در خرم‌آباد پس از آن‌که خودروی خود را در محدوده میدان امام حسین در اختیار فردی قرار داد که درخواست سفر کرده بود، با شلیک گلوله به قتل رسید.

متهم پس از انتقال راننده به خارج از شهر و کشتن او، خودرو را سرقت کرد؛ اما پس از کشف جسد و گزارش سرقت خودرو، تحقیقات پلیس به شناسایی و دستگیری مظنون و کشف خودروی سرقت‌شده از مخفیگاه او انجامید.

سرهنگ شهریار احمدی، رئیس پلیس آگاهی لرستان، اعلام کرد که رسیدگی به این پرونده پس از گزارش مفقودی مردی سالمند از اهالی خرم‌آباد آغاز شد.

در ادامه جست‌وجوها، جسد این مرد در حوالی شهر پیدا شد و هم‌زمان گزارش سرقت خودروی متعلق به او نیز در اختیار پلیس قرار گرفت. کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع، پرونده را به یکی از موارد پیگیری‌شده در پلیس آگاهی تبدیل کرد.

به‌گفته احمدی، کارآگاهان پس از انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی، متهم را شناسایی کردند. او پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی دستگیر و خودروی متعلق به مقتول نیز در مخفیگاه متهم پیدا شد.

بر اساس اظهاراتی که احمدی از متهم نقل کرده، او در محدوده میدان امام حسین خرم‌آباد، خودروی مرد سالمند را به‌صورت دربست گرفته و با این بهانه که قصد دارد به خارج از شهر برود، راننده را با تهدید سلاح از شهر خارج کرده است.

به‌گفته رئیس پلیس آگاهی لرستان، متهم پس از متوقف کردن خودرو در خارج از شهر، راننده را با شلیک گلوله کشت و سپس خودروی او را با خود برد.

جزئیات بیشتری درباره زمان وقوع قتل، محل دقیق کشف جسد، هویت مقتول و متهم یا انگیزه احتمالی این اقدام در اطلاعات اعلام‌شده از سوی پلیس ارائه نشده‌است.

منبع: پلیس لرستان