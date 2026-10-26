روستای ییلاقی اسطلخ جان با برکه‌ها و استخر‌های متعدد یکی از جاذبه‌های گردشگری دهستان رحمت آباد رودبار در جنوب استان گیلان است.

باشگاه خبرنگاران جوان – رودبار وسیعترین شهرستان استان گیلان به لحاظ وسعت است که از شمال به رشت از جنوب به استان قزوین و از غرب به فومن و استان زنجان محدود می‌شود. این شهرستان در کرانه سفیدرود و در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده است و آب و هوای آن تحت تأثیر هوای خشک و نیمه خشک ناحیه مرکزی قرار دارد. 

از نظر آب و هوایی این منطقه به ویژه شهر زیبای رودبار دارای آب و هوای مدیترانه‌ای است و در مسیر باد‌های دائمی دره سفیدرود قرار دارد که باد‌های منجیل آن معروف است.  روستای اسطلخ جان در دهستان رحمت آباد رودبار یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان است.

این روستا به دلیل وجود برکه‌ها و استخر‌های متعدد به اسم «اسطلخ جان» نامگذاری شده است. آب و هوای مطبوع، نزدیکی به قله درفک و چشم‌انداز‌های سرسبز و زیبا، اسطلخ جان را تبدیل به یکی از مقاصد محبوب طبیعت گردی کرده است.

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

 این روستای گردشگری دارای ۲ بخش جلگه‌ای با آب و هوای گرم و مرطوب و کوهپایه‌ای با آب و هوایی معتدل است.

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

تلاقی کم‌نظیر تنوع زیستی و اکوتوریسم 

ییلاق اسطلخ جان در رودبار تنها یک چشم‌انداز سرسبز نیست؛ بلکه زیست‌بومی غنی از گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری است که در هماهنگی با اقلیم بی‌نظیر منطقه، تابلویی زنده از پویایی طبیعت را به نمایش گذاشته و این دیار را به بهشتی برای دوستداران اکوتوریسم تبدیل کرده است.

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

منبع: میراث آریا

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

اسطلخ جان، روستایی سرسبز در همسایگی قله درفک + تصاویر

برچسب ها: گردشگری گیلان ، شهرستان رودبار
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