باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه بیانیه مطبوعاتی نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان به این شرح است: اولین نشست ۴ کشور منطقه‌ای امروز ۴ آبان ۱۴۰۵ برابر با ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ در تهران برگزار شد.

جناب آقای محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میزبان این جلسه بود.

شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی، جناب آقای عاصم منیر فرمانده نیرو‌های مسلح پاکستان و جناب آقای ابراهیم کالین رئیس سرویس اطلاعات ترکیه در این جلسه شرکت کردند

شرکت کنندگان توافق کردند که گفت‌و‌گو‌ها به منظور تقویت همکاری فی مابین چهار کشور منطقه‌ای از جمله در زمینه صلح و امنیت در منطقه را ادامه دهند.