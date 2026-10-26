\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0648\u0647\u0646\u0648\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u062f \u0635\u0639\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0641\u0635\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632 \u0648 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062f\u0642\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0631\u062c \u062f\u0647\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0648 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0639\u062f\u062f \u0646\u0634\u0648\u0646\u062f.\n