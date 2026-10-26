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توصیه‌هایی مهم به کوهنوردان در روز‌های پاییز و زمستان + فیلم

کوهنوردان در فصل‌های پاییز و زمستان باید دقت بیشتری به خرج دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ورزشکاران و کوهنوردانی که قصد صعود به ارتفاعات را دارند، در فصل‌های پاییز و زمستان باید دقت بیشتری به خرج دهند تا دچار حوادث و آسیب دیدگی‌های متعدد نشوند.

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