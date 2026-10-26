دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر، در حاشیه نشست مجمع کشور‌های صادرکننده گاز در مسکو، با رئیس‌جمهور ایران و امیر قطر، دیدار‌های دوجانبه برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین قرار است روز سه‌شنبه در مسکو با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیدار کند.

به گفته اوشاکوف، این دیدار‌ها در حاشیه اجلاس مجمع کشور‌های صادرکننده گاز (GECF) در پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت پوتین در حاشیه این اجلاس با نمایندگان کشور‌های موزامبیک، گینه استوایی و لیبی نیز دیدار خواهد کرد.

اوشاکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: «طبیعتاً در چنین رویدادهایی، دیدار‌های دوجانبه با رهبران خارجی نیز برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین پس از پایان اجلاس با شماری از رهبران دیدار خواهد کرد.»

منبع: پایگاه خبری «بریکینگ دِ نیوز»

برچسب ها: ایران و روسیه ، رئیس جمهور ایران
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