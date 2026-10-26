اسکیت‌سواران کرمانی در رقابت‌های اسکیت کراس کشور در اصفهان، طی دو روز با کسب ۷ مدال رنگارنگ، خوش درخشیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ در رقابت‌های اسکیت کراس کشور که طی دو روز به میزبانی اصفهان برگزار شد، نمایندگان استان کرمان با کسب ۷ مدال نقره و برنز، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

در بخش آقایان، سید کیان جعفری مدال نقره را از آن خود کرد و آرمین سعیدی و رامین نظرعلی‌پور نیز به مدال برنز دست یافتند.

در بخش بانوان نیز کیمیا علمدار، سمیرا فرامرزپور و فاطمه معاذالهی با کسب مدال نقره و فاطمه امیرمجاهدی با کسب مدال برنز، افتخار دیگری برای اسکیت استان کرمان رقم زدند.

مهدی تیموری و فرشید سعیدی نیز به‌عنوان همراهان تیم، در این رقابت‌ها حضور داشتند.

برچسب ها: فدراسیون اسکیت ایران ، اخبار ورزشی کرمان
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