باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ در رقابت‌های اسکیت کراس کشور که طی دو روز به میزبانی اصفهان برگزار شد، نمایندگان استان کرمان با کسب ۷ مدال نقره و برنز، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

در بخش آقایان، سید کیان جعفری مدال نقره را از آن خود کرد و آرمین سعیدی و رامین نظرعلی‌پور نیز به مدال برنز دست یافتند.

در بخش بانوان نیز کیمیا علمدار، سمیرا فرامرزپور و فاطمه معاذالهی با کسب مدال نقره و فاطمه امیرمجاهدی با کسب مدال برنز، افتخار دیگری برای اسکیت استان کرمان رقم زدند.

مهدی تیموری و فرشید سعیدی نیز به‌عنوان همراهان تیم، در این رقابت‌ها حضور داشتند.