دبیر اول کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید ضروری است معلمان و مسئولان مدارس در برخورد با دانش‌آموزان متخلف، صبر و خویشتن‌داری بیشتری داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رمضان رحیمی دشتلویی دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه برخورد با دانش‌آموزان متخلف در مدارس گفت: دستورالعمل‌های اجرایی متعددی در این زمینه وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به آیین‌نامه اجرایی مدارس اشاره کرد. در این آیین‌نامه، وظایف ارکان مختلف مدرسه و نحوه برخورد انضباطی با دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است. این موارد شامل تذکر به دانش‌آموز، تذکر به اولیای دانش‌آموزان متخلف و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیمات انضباطی متناسب با شرایط است. در نهایت، اگر تخلف ادامه پیدا کند، اقدامات لازم بر اساس ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی مدارس انجام خواهد شد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به آسیب دیدن دو دانش‌آموز در دهبکری بم و تنکابن اظهار کرد: درخصوص این حوادث، موضوع باید به‌طور دقیق بررسی شود. اگر مشخص شود که معلم مرتکب تخلف شده است، مسئولان مناطق و نواحی آموزش‌وپرورش باید این موضوع را در دستورکار قرار دهند و آن را پیگیری کنند. همچنین، اگر دانش‌آموز متخلف بوده باشد، باید براساس آیین‌نامه انضباطی و آیین‌نامه اجرایی مدارس با موضوع برخورد شود.

این نماینده مجلس می‌گوید در صورت احراز تخلف معلم، باید براساس مقررات مربوط به تخلفات اداری، ازجمله ماده ۸ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده تشکیل و به آن رسیدگی شود. چنانچه تخلف معلم محرز شود، اقدامات قانونی و مجازات‌های متناسب با نوع تخلف در مورد وی اعمال خواهد شد.

رحیمی درباره این موضوع که اگر معلم مقصر شناخته نشود و دانش‌آموز مقصر باشد، اما در جریان حادثه دچار ضرب‌وجرح و آسیب شده باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟، گفت: این موارد از سوی کارشناسان بررسی و پیگیری می‌شوند. مسئولان مدرسه نیز شواهد و قرائن موجود را بررسی می‌کنند تا مشخص شود چه کسی در وقوع حادثه مقصر بوده است. اگر معلم، مقصر شناخته شود یا مشخص شود که دانش‌آموز نیز در بروز مشکل نقش داشته است، اقدامات لازم براساس آیین‌نامه‌های مربوط و آیین‌نامه اجرایی مدارس انجام خواهد شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: یکی از مراجع رسیدگی به این مسائل، واحدهای رسیدگی به شکایات در ادارات آموزش‌وپرورش مناطق و نواحی هستند که وظیفه پیگیری این موارد را برعهده دارند. چنانچه موضوع از طریق سازش و جلب رضایت طرفین حل‌وفصل نشود، این واحدها پیگیری‌های لازم را ادامه خواهند داد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به ارزیابی سلامت روانی و جسمی معلمان در زمان استخدام گفت: معلمان در فرایند استخدام، از نظر سلامت جسمی و روانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و باید مدارک لازم را برای طی مراحل استخدامی ارائه دهند. همچنین، مصاحبه‌های تخصصی مربوط به استخدام آن‌ها انجام می‌شود و مدارک و مستندات موردنیاز در پرونده استخدامی افراد ثبت می‌شود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت همکاری میان مدرسه، خانواده، دانش‌آموزان و معلمان اظهار کرد: در محیط مدارس، دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند. خانواده‌ها نیز باید فرزندان خود را نسبت به رعایت قوانین و مقررات مدرسه توجیه کنند. تعامل متقابل میان مدرسه، خانواده، دانش‌آموز و معلم می‌تواند به ایجاد فضایی آرام و مناسب کمک کند و مانع بروز بسیاری از مشکلات شود.

دبیر اول کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس اظهار کرد: متأسفانه، گاهی برخی دانش‌آموزان رفتارها و اقداماتی انجام می‌دهند که زمینه‌ساز بروز مسائل و مشکلاتی در محیط مدرسه می‌شود. از طرف دیگر، ممکن است در برخی موارد، به‌دلیل بی‌صبری یا پایین بودن آستانه تحمل، اتفاقاتی رخ دهد که قابل پیشگیری باشند. بنابراین، ضروری است معلمان و مسئولان مدارس در برخورد با چنین شرایطی، صبر و خویشتن‌داری بیشتری داشته باشند و مسائل انضباطی دانش‌آموزان را با کمک مدیر مدرسه و سایر ارکان آن، ازجمله شورای مدرسه، براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط پیگیری کنند چون هدف از اجرای این مقررات، پیشگیری از بروز مشکلات و فراهم کردن محیطی امن و آرام برای دانش‌آموزان و معلمان است.

برچسب ها: تنبیه دانش آموز ، معلم متخلف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
مگر معلم مرض دارد کسی را مورد ضرب وشتم قرار دهد !!! وقتی دانش آموز نسبت به معلم و کلاس درس بی ادبی می کند ، می گویند حالا بار دوم ، حالا بار سوم ، حالا بار دهم و این حالا ها ادامه دارد
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