باشگاه خبرنگاران جوان -محسن اسدی معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور روز دوشنبه در رزمایش سراسری مدیریت ناترازی انرژی در استان مازندران در ساری اظهار کرد: با توجه به احتمال محدودیت تأمین گاز، آمادگی زیرساخت‌های حیاتی، تجهیز سامانه‌های گرمایشی به سوخت جایگزین و آموزش دستگاه‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: استانداران سه استان شمالی مسئولیت راهبری اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارند که تحقق اهداف آن مستلزم مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های صنعتی تصریح کرد: مدیریت مصرف باید در سطح ملی دنبال شود و تأمین سوخت جایگزین برای مناطق نیازمند، برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی است.

مدیراداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت تصریح کرد: تداوم تولید، انتقال، توزیع و تأمین حامل‌های انرژی از مأموریت‌های حیاتی و راهبردی وزارت نفت است و استمرار این مأموریت در شرایط اضطراری، نیازمند آمادگی مستمر و هماهنگی همه دستگاه‌هاست.

محمد مهدی پوینده با اشاره به آسیب‌ بخشی از زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز در جنگ تحمیلی سوم گفت: در کنار تلاش برای بازیابی و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگشت به وضع عادی، باید برای اوضاع دشوار پیش‌رو نیز برنامه‌ریزی کرد زیرا ناترازی انرژی که طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های کشور بوده، در شرایط فعلی ابعاد جدی‌تری پیدا کرده است.

مدیراداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت با تأکید بر اینکه آمادگی برای شرایط اضطراری نباید فقط بر دوش یک مجموعه باشد، یادآور شد: هر دستگاه بر اساس وظایف ذاتی، قوانین، اسناد بالادستی و ابلاغیه‌های مرتبط، مسئولیت‌هایی در شرایط عادی و اضطراری دارد و ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی این مسئولیت‌ها را به‌موقع و به‌درستی انجام دهند تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.

پوینده، آمادگی استان‌های نیمه شمالی کشور را از اولویت‌های برنامه‌ریزی برای مدیریت ناترازی انرژی برشمرد و گفت: شرکت‌های تابع وزارت نفت و سایر دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ها و طرح‌های خود را برای شرایط اضطراری تدوین کنند و با برگزاری رزمایش، مقدار آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان‌بخشی را ارزیابی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز افزود: افزایش تاب‌آوری شبکه گاز کشور، افزون بر اقدام‌های فنی و عملیاتی، به همراهی مردم و مشارکت همه دستگاه‌ها در کاهش و بهینه‌سازی مصرف نیاز دارد. مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابع نیز باید برنامه‌هایی مؤثر در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای اصلاح الگوی مصرف اجرا کنند.

مدیراداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت با قدردانی از اقدام‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی در حوزه فرهنگ‌سازی مصرف، گفت: همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی، همچون گذشته، می‌تواند نقشی مهم در عبور از شرایط دشوار و حفظ پایداری شبکه گاز کشور داشته باشد.

پوینده با تأکید بر آغاز سریع اقدام‌های آمادگی گفت: تدوین برنامه‌های اضطراری، تمرین مستمر، هماهنگی میان دستگاهی، مدیریت مصرف و اطلاع‌رسانی مناسب باید به‌صورت هم‌زمان با هدف افزایش آمادگی لازم برای اوضاع احتمالی پیش‌رو دنبال شود.

مدیر اچ‌اسی‌ئی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به تعریف ۱۲ هدف برای رزمایش سراسری مدیریت ناترازی انرژی گفت: افزایش آمادگی عملیاتی، ارزیابی برنامه‌های واکنش در وضع اضطراری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از محورهای اصلی این رزمایش برای مدیریت اوضاع احتمالی ناترازی گاز در زمستان است.

علیرضا شکوهیان تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو و احتمال بروز تنش در تأمین گاز در زمستان امسال، شرکت‌های تابعه از مدت‌ها قبل تدوین برنامه‌های عملیاتی و اقدام‌های لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با اشاره به تجربه‌های عملیاتی صنعت گاز در شرایط بحرانی گفت: پس از آسیب چهار پالایشگاه گاز در منطقه عسلویه و مجتمع گاز پارس جنوبی از ۲۷ اسفندماه، اقدام‌های گسترده‌ای برای ارتقای آمادگی و مدیریت شرایط در شرکت‌های تابعه انجام شد.

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: آمادگی قبلی نیروها و اجرای اقدام‌های پیشگیرانه، نقش مهمی در حفاظت از کارکنان در جریان این حوادث داشت.

مدیر بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان مازنداران با بیان اینکه ارزیابی‌ها از احتمال بروز تنش شدید گازی در ۱۱ استان کشور حکایت دارد، تصریح کرد: رشد تقاضا در کنار محدودیت‌های موجود در بخش تولید، ضرورت آمادگی همه بخش‌های صنعت گاز و دستگاه‌های مرتبط را افزایش داده است. بر همین اساس، شرکت‌های تابعه برنامه‌های عملیاتی و اقدام‌های اجرایی را برای مواجهه با شرایط اضطراری تدوین کرده‌اند.

شکوهیان با اشاره به آسیب‌های وارد شده به ظرفیت تولید گاز کشور گفت: برآوردهای ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور کاسته شده است. با این حال، تلاش‌ها برای بازگرداندن بخشی از این ظرفیت ادامه دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، امکان بازگشت حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت یادشده پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: مدیریت شرایط پیش‌رو را باید در سه محور اصلی تولید، زیرساخت‌های شبکه گاز و مصرف دنبال کرد. در بخش زیرساخت‌ها، مجموعه‌های پالایش، انتقال، ایستگاه‌های تقویت و تقلیل فشار و شبکه‌های توزیع با وجود محدودیت‌ها، برای حفظ آمادگی و تداوم خدمات تلاش می‌کنند؛ اما مدیریت مصرف نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مردم است.

مدیر اچ‌اسی‌ئی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر تفاوت شبکه گازرسانی با سایر زیرساخت‌های انرژی گفت: بازگرداندن جریان گاز پس از قطع، به‌ویژه در شبکه‌های گسترده شهری، فرایندی پیچیده و زمان‌بر است، به همین دلیل، پیشگیری از بروز اختلال و کاهش مصرف در شرایط محدودیت، اهمیت زیادی دارد.

شکوهیان با تشریح برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش سراسری مدیریت ناترازی انرژی گفت: برای این رزمایش ۱۲ هدف تعریف شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش هماهنگی میان واحدهای درون‌سازمانی و دستگاه‌های برون‌سازمانی، سنجش آمادگی تیم‌های عملیاتی، ارزیابی برنامه‌های واکنش در شرایط اضطراری و بررسی توان بازتوانی تأسیسات و برقراری مجدد جریان گاز اشاره کرد.

وی افزود: در فرایند آماده‌سازی این رزمایش، نشست‌های تخصصی و مدیریتی متعددی با حضور مدیریت‌های گازرسانی، دیسپچینگ، بخش‌های نظارتی و پشتیبانی، حراست، روابط عمومی و بسیج برگزار شد. همچنین هماهنگی‌هایی با سازمان پدافند غیرعامل کشور و وزارت نفت برای نهایی‌سازی سناریوها و ابلاغ برنامه‌ها به دستگاه‌های مرتبط انجام گرفت.

مدیر اچ‌اسی‌ئی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به پیش‌بینی اقدام‌های میدانی در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی تصریح کرد: ارزیابی آمادگی نیروها برای بازتوانی تأسیسات و برقراری دوباره جریان گاز مشترکان از موضوع‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه رزمایش بود و نتایج ارزیابی‌ها باید برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پیگیری اقدام‌های اصلاحی استفاده شود.