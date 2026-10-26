سیستان و بلوچستان میزبان برخی از گونه‌های گیاهی است که خواص درمانی بی‌نظیری دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس نورزایی، پژوهشگر گیاهان دارویی در این ویدئو درباره گیاه کارلا، از گیاهان منطقه سیستان‌ و بلوچستان، صحبت و ویژگی‌های این گیاه را معرفی می‌کند که آن را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، درمان بیماری
خبرهای مرتبط
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
اثر مستقیم حال روحی بر سلامت بدن + فیلم
باور‌های اشتباه درباره خاصیت ضدعفونی کننده سورمه + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم‌گری
آخرین اخبار
گیاهی دارویی از دل سیستان و بلوچستان + فیلم
درمان بی‌اشتهایی با رایحه درمانی + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای طبع سرد‌ و‌ تر + فیلم
بررسی خواص چای ترش در میان نوشیدنی‌ها + فیلم
باور‌های اشتباه درباره خاصیت ضدعفونی کننده سورمه + فیلم
روشی مؤثر و اثبات‌شده برای کاهش وزن
پیش از خرید «آیفون دو»؛ مقایسه‌ای با برترین گوشی‌های تاشوی اندرویدی
پیش بینی دانشمندان در مورد وقوع یک «طوفان شهابی» بر فراز زمین در سال ۲۰۹۹
۵ عاملی که خطر ابتلا به سرطان ریه را در افراد غیرسیگاری افزایش می‌دهند
بروز مسمومیت بر اثر بی احتیاطی در نگهداری مواد خطرناک/ ضرورت آگاهی عمومی نسبت به مواد مختلف
توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تقویت بخش خصوصی و اصلاح تنظیم‌گری
تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
وزیر علوم: شهید لاریجانی سرمایه ملی و مظهر عقلانیت بود
نقش مهم ویتامین B2 در سلامت و تامین انرژی + فیلم
وقتی خاک بلوچستان روایتگر تاریخ شد؛ روایت زنی که به سفال بلوچستان جان دوباره داد + فیلم
هشدار سازمان ملل درباره عقب‌ماندن کشور‌های در حال توسعه از انقلاب هوش مصنوعی
تامین دارو با حفظ الزامات کیفیت و ایمنی تسهیل می‌شود
۱۳ آبان امسال فرصتی برای بازخوانی جنایات آمریکا و تبیین دستاورد‌های مقاومت است
رکورد تاریخی پیام‌رسان‌های ایرانی شکست؛ ثبت ۱۱۰۰ میلیارد بازدید در ۶ ماه
دستور جمع‌آوری فوری قرص FAT FAST و پودر هموستاز غیرمجاز صادر شد
سبد واکسیناسیون فرزندان ایران تا ابتدای ۱۴۰۷ تامین شد
️تسهیل ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵
تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی
شرایط ثبت‌نام دکتری ۱۴۰۶ اعلام شد
اعتبار ۱۵ همتی صندوق بیماران خاص/ پرداخت علی الحساب طلب بیمارستان‌های دولتی تا شهریور امسال
ظفرقندی: سلامت مردم باید اولویت همه دستگاه‌ها باشد
پرداخت ۵۵ همت از مطالبات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در نیمه اول امسال