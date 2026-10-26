\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0- \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0646\u0648\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u067e\u0698\u0648\u0647\u0634\u06af\u0631 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0644\u0627\u060c \u0627\u0632 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0635\u062d\u0628\u062a \u0648 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u0631\u0627 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n