باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت.

متن پیام معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قهرمانی پرافتخار تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، جلوه‌ای درخشان از اراده، خودباوری و توانمندی جوانان این سرزمین است؛ جوانانی که با تکیه بر استعداد، پشتکار و روحیه پهلوانی، بار دیگر نام ایران را بر بلندای افتخار نشاندند و موجی از غرور و شادمانی را در دل مردم ایران برانگیختند.

این دستاورد ارزشمند، فراتر از یک موفقیت ورزشی، ثمره سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر، برنامه‌ریزی، انضباط حرفه‌ای و عبور از دشواری‌هاست. قهرمانان کشتی فرنگی ایران نشان دادند که با اعتماد به توان داخلی، پرورش استعداد‌ها و فراهم‌سازی بستر مناسب برای شکوفایی ظرفیت‌های جوانان، می‌توان به قله‌های افتخار دست یافت و در عرصه‌های دشوار رقابت جهانی سربلند بود.

در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان به تقویت امید، همبستگی و باور به آینده نیازمند است، این قهرمانی پیامی روشن و الهام‌بخش دارد: ایران از سرمایه عظیم انسانی و نسلی توانمند برخوردار است که با حمایت شایسته، اعتماد و فراهم‌شدن فرصت‌های برابر برای پیشرفت، قادر است افتخارآفرینی را در عرصه‌های گوناگون تداوم بخشد. درخشش این پهلوانان، افزون بر نمایش اقتدار ورزش ایران، یادآور ظرفیت‌های ارزشمندی است که می‌تواند پشتوانه پیشرفت و سربلندی کشور باشد.

اینجانب این پیروزی غرورآفرین را به مقام معظم رهبری، قهرمانان سرافراز تیم ملی کشتی فرنگی، مربیان و اعضای کادر فنی، مسئولان و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی، خانواده‌های صبور و پشتیبان این عزیزان و عموم ملت شریف ایران صمیمانه تبریک می‌گویم و امیدوارم این موفقیت، سرآغاز افتخاراتی ماندگارتر و انگیزه‌ای مضاعف برای سرمایه‌گذاری در استعداد‌های جوان، تقویت زیرساخت‌های ورزش قهرمانی و استمرار حضور مقتدرانه ایران در میادین بین‌المللی باشد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور