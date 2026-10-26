شاخه برلین-میته سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) خواستار مشارکت پیشگیرانه ارتش در اعتراضات دانش‌آموزی ۳۱ اکتبر در برلین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شاخه برلین-میته سازمان جوانان حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) خواستار مشارکت پیشگیرانه ارتش در اعتراضات دانش‌آموزی ۳۱ اکتبر در برلین شد.؛ پیشنهادی که با انتقاد‌هایی درباره مغایرت آن با قانون اساسی این کشور روبه‌رو شده است.

این گروه در پیامی در اینستاگرام، با اشاره به نگرانی‌های امنیتی و حوادث پاریس، خواستار جلوگیری از برگزاری اعتراضات شد. در این پیام تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از سربازان مجهز به تجهیزات رزمی در نزدیکی دروازه براندنبورگ نیز منتشر شده است.

منتقدان می‌گویند استقرار ارتش در داخل آلمان تنها در شرایط استثنایی و با رعایت الزامات قانونی امکان‌پذیر است؛ از جمله زمانی که نظم آزاد و دموکراتیک کشور در معرض تهدید جدی قرار گیرد و نیرو‌های پلیس قادر به کنترل وضعیت نباشند.

اعتراضات پیش‌رو را گروه‌هایی از جمله «نسل زد به پا می‌خیزد» و «نسل زد امور را به دست می‌گیرد» سازمان‌دهی کرده‌اند. تأمین بودجه بهتر برای مدارس، کاهش هزینه‌های زندگی، حفاظت از اقلیم، مخالفت با احتمال اجباری شدن خدمت سربازی و نگرانی درباره نظارت بر شهروندان از محور‌های اصلی این تجمعات عنوان شده است.

اکرم سلو، از بنیان‌گذاران گروه «نسل زد به پا می‌خیزد»، نیز با تأکید بر مخالفت این گروه با خشونت، اعلام کرد که اعتراضات آنها مسالمت‌آمیز خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات در آلمان ، ارتش آلمان
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