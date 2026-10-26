باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - با گسترش روزافزون خدمات دیجیتال و نفوذ فناوری در ابعاد مختلف زندگی شهروندان، ارتقای امنیت سایبری و صیانت از اطلاعات افراد به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است؛ موضوعی که مسئول نظام صنفی رایانه‌ای بر نقش حیاتی بخش خصوصی در مهار تهدیدهای این حوزه تأکید کرد.

قنبریان در گفت‌وگوی زنده با برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به تجربه حملات سایبری در دوره‌های اخیر اظهار کرد: همان‌طور که زیرساخت‌های حیاتی کشور در معرض تهدید قرار دارند، سامانه‌های بانکی، دستگاه‌های دولتی و خدمات بخش خصوصی نیز ممکن است هدف حملات سودجویان قرار گیرند؛ حملاتی که علاوه بر به خطر انداختن حریم خصوصی افراد، می‌توانند شریان‌های اقتصادی را نیز به شدت مختل کنند.

داده‌ها؛ سرمایه‌های نامشهودی که موتور محرک اقتصادند

وی با بیان اینکه در عصر دیجیتال، داده‌ها و دارایی‌های نامشهود به موتور محرک ارزش‌آفرینی تبدیل شده‌اند، افزود: توسعه اقتصاد مبتنی بر فناوری مستلزم آن است که در کنار بهره‌گیری از امکانات دیجیتال، برنامه‌ریزی دقیقی برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و پایش مستمر سامانه‌ها صورت گیرد.

مسئول نظام صنفی رایانه‌ای با تأکید بر لزوم رشد متوازن فناوری، فرایندهای اجرایی و توانمندی‌های انسانی تصریح کرد: توسعه فناوری به‌تنهایی گره‌گشا نیست، بلکه ملاحظات امنیتی باید از نقطه صفر طراحی و اجرای خدمات تا نحوه بهره‌برداری نهایی مدنظر قرار گیرد.

جلب اعتماد عمومی؛ سنگ بنای توسعه خدمات دیجیتال

قنبریان حفظ اعتماد عمومی به خدمات دیجیتال را در گرو حفاظت کارآمد از اطلاعات افراد دانست و خاطرنشان کرد: صیانت از داده‌ها در سامانه‌های دولتی و خصوصی، فراتر از اقدامات صرفاً فنی، نیازمند فرهنگ‌سازی، افزایش سواد دیجیتال کاربران و هم‌افزایی مستمر میان نهادهای دولتی، شرکت‌های تخصصی و آحاد مردم است.

گفتنی است، در این برنامه همچنین بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های تخصصی امنیت سایبری، ایجاد شبکه‌های تبادل هشدارهای آنی و شناسایی پیش‌دستانه آسیب‌پذیری‌ها تأکید شد؛ اقداماتی که می‌تواند تاب‌آوری سامانه‌های کشور را در برابر حملات سایبری به شکل چشمگیری افزایش دهد.