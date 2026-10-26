یک گروه شکارچی متخلف در زیستگاه‌های اطراف مرز خسروی شهرستان قصرشیرین با همکاری نیرو‌های مرزبانی دستگیر شدند و پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه یک رأس گراز نیز از آنان کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره محیط زیست قصرشیرین شامگاه دوشنبه با تأیید این خبر، گفت: عملیات این دستگیری ساعت یک بامداد چهارم آبان‌ماه و در پی گزارش حضور شکارچیان غیرمجاز در زیستگاه‌های اطراف خسروی انجام شد.

پژمان فتاحپور افزود: پس از دریافت گزارش، مأموران محیط زیست موضوع را در دستور کار قرار دادند و با توجه به نزدیکی گروهان مرزی خسروی به محل تخلف، هماهنگی لازم با نیرو‌های مرزبانی انجام شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین ادامه داد: با حضور مأموران محیط زیست در منطقه و همکاری نیرو‌های مرزبانی، شکارچیان دستگیر شدند و پنج قبضه اسلحه شکاری به همراه لاشه یک رأس گراز شکارشده از آنان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قصرشیرین گفت: پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به مراجع قضایی، تعدادی از متخلفان با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

فتاحپور با تأکید بر نقش همکاری نیرو‌های محیط زیست و مرزبانی در مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، حفاظت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی منطقه را نیازمند هماهنگی و مشارکت مستمر دستگاه‌های مسئول دانست.

منبع: اداره حفاظت محیط زیست کرمانشاه

برچسب ها: شکارچی متخلف ، مرز خسروی
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