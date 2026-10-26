باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در واکنش به برگزاری نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی در تهران، تأکید کرد کشور‌های منطقه ظاهراً تصمیم گرفته‌اند مسئولیت تأمین امنیت منطقه‌ای را خود بر عهده بگیرند.

اولیانوف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به نظر می‌رسد کشور‌های منطقه تصمیم گرفته‌اند مسئله امنیت منطقه‌ای را به دست خودشان بگیرند.»

وی با اشاره به اهمیت این تحول افزود که اهمیت آن را نمی‌توان دست‌کم گرفت.

نشست چهارجانبه ایران، پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی روز دوشنبه، چهارم آبان‌ماه، به میزبانی تهران برگزار شد و شرکت‌کنندگان در پایان، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.

بر اساس این بیانیه، نمایندگان چهار کشور توافق کردند گفت‌و‌گو‌ها را با هدف تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه میان کشور‌های منطقه، از جمله در زمینه صلح و امنیت منطقه‌ای، ادامه دهند.

اظهارات اولیانوف در حالی مطرح می‌شود که برگزاری این نشست چهارجانبه بر تلاش کشور‌های منطقه برای تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌های مشترک در زمینه مسائل امنیتی تأکید دارد.

منبع: تاس