آخرین روند احداث نمایشگاه بین المللی استان قم

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در نشست بررسی وضعیت نمایشگاه بین‌المللی استان قم، که به همت اتاق اصناف مرکز استان قم برگزار شد، گزارشی از روند برنامه‌ها و اقدامات اجرایی این مجموعه ارائه شد و حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون رفع موانع، رفع معضلات موجود و ایجاد دسترسی‌های جدید پرداختند.

وضعیت پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از دیگر محور‌های این نشست بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون ۳۰ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی احداث شده و ۷۵ هزار متر مربع نیز دارای مجوز ساخت است که برای تکمیل و بهره‌برداری کامل، نیازمند تزریق سرمایه جمعی است.در همین راستا، مذاکراتی با مجموعه‌های مختلف انجام شده و مدیران شرکت اعلام کردند : آماده همکاری، واگذاری و انعقاد قرارداد پیمان با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به مشارکت در این طرح‌ها هستند.

تاکید بر تسهیل مسیر دسترسی شهروندان به نمایشگاه بین المللی قم

پورنجاتی، نایب‌رئیس اتاق اصناف قم، ضمن تقدیر از تلاش‌های هیئت مدیره در برگزاری رویداد‌های نمایشگاهی تصریح کرد: اولویت اصلی، تصحیح و تسهیل مسیر دسترسی شهروندان به مجموعه است؛ چراکه با اصلاح این موضوع و تکمیل سازه‌های محیطی، زمینه برای پذیرش گسترده مخاطبان فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مراکز علمی و دانشگاهی برای حضور و مشارکت آنان به‌عنوان سرمایه‌گذار تأکید کرد.