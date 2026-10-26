باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس شیرزاد جمشیدی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از کشف و جمع‌آوری ۳۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و گفت: ۹۰ دستگاه از این تعداد تنها در مهرماه شناسایی و کشف شده است.

مهندس جمشیدی با اشاره به تشدید اقدامات برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۳۶۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف استان شناسایی و کشف شده است که ۹۰ دستگاه آن تنها در مهرماه کشف شده است.

وی افزود: این اقدامات با محوریت و پیگیری دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان و با همکاری واحدهای تخصصی شرکت و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی انجام می‌شود و رصد و شناسایی مراکز غیرمجاز به‌ صورت مستمر ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان تصریح کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمز ارز، علاوه بر تحمیل بار مضاعف به شبکه، موجب افزایش تلفات، آسیب به تجهیزات ،تشدید ناترازی برق و تضیع حقوق مشترکان می‌شود و به همین دلیل برخورد با این مراکز با جدیت دنبال خواهد شد.

مهندس جمشیدی با تقدیر از اقدامات دفتر حراست و امور محرمانه در شناسایی و پیگیری مراکز غیرمجاز، گفت: همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، در شناسایی سریع‌تر مراکز استخراج غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان نقش مهمی دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده مراکز مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ به توانیر گزارش کنند و افزود: گزارش‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی این مراکز و صیانت از شبکه برق داشته باشد.

منبع: برق لرستان