باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - دویست‌وچهلمین شب از سلسله اجتماعات مردمی خون‌خواهان قائد شهید، در خیابان انقلاب برگزار شد؛ اجتماعی که در چارچوب برنامه‌های مستمر مردمی و با محوریت گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید شکل گرفت.

در این اجتماع، حاضران با حضور در خیابان انقلاب، بر زنده نگه‌داشتن یاد قائد شهید و تداوم همراهی و همبستگی مردمی تأکید کردند. استمرار این گردهمایی‌ها در شب‌های متوالی، از سوی برگزارکنندگان، نشانه‌ای از پایبندی شرکت‌کنندگان به اهداف و آرمان‌هایی است که این اجتماعات با محوریت آنها برگزار می‌شود.

دویست‌وچهلمین شب این گردهمایی، در ادامه سلسله برنامه‌هایی برگزار شد که عنوان «شب حماسه» را بر خود دارند و بر حضور جمعی مردم در پاسداشت یاد رهبر شهید تمرکز دارند.

خیابان انقلاب در این شب نیز میزبان حاضران در این اجتماع بود؛ گردهمایی‌ای که پیام محوری آن، گرامیداشت یاد قائد شهید و تأکید بر استمرار همبستگی میان شرکت‌کنندگان عنوان شده است.