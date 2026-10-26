باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز دوشنبه اعلام کرد چندین گزارش درباره آتش‌سوزی یک فروند کشتی در آب‌های جنوب‌شرقی عراق دریافت کرده است.

بر اساس اعلام این سازمان، کشتی مذکور در فاصله ۶۳ مایل دریایی جنوب‌شرقی منطقه الفاو دچار آتش‌سوزی شده و ابعاد این حادثه در دست بررسی است.

تاکنون اطلاعاتی درباره وضعیت خدمه کشتی، میزان خسارات وارده یا پیامد‌های احتمالی زیست‌محیطی این حادثه منتشر نشده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌ها و درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا ادامه دارد و حملات منتسب به ایران علیه کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز، مسیر ارتباطی خلیج فارس و دریای عمان، را دارند، از جمله تحولات مورد توجه در این آبراه راهبردی عنوان شده است.

تهران بار‌ها هشدار داده است هر کشتی‌ای را که محاصره اعلام‌شده این آبراه از سوی ایران را نقض کند، هدف حمله قرار خواهد داد. ایران همچنین هشدار داده است که برای حمله به کشتی‌ها در دریای عمان و خلیج فارس نیز آمادگی دارد.

منبع: پایگاه خبری «بریکینگ دِ نیوز»