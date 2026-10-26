باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم» در گزارشی مدعی شد سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به ایران با هدف دستیابی به آتش‌بس با انصارالله یمن و در چارچوب توافقی برای انتقال یک میلیارد دلار از سوی ریاض به این جنبش از طریق تهران انجام شده است.

بر اساس این گزارش ادعایی، در چارچوب توافق مورد بحث، عربستان سعودی قرار است یک میلیارد دلار از طریق تهران به این گروه منتقل کند.

منابع دیپلماتیک به این رسانه گفتند وزیر دفاع عربستان حتی امروز این مبلغ را به تهران آورده است.

یکی از منابع اعلام کرد اختلافات میان عربستان سعودی و انصارالله به اجرای توافق‌هایی مربوط می‌شود که سه سال پیش حاصل شده بود؛ توافق‌هایی که بر اساس آن، ریاض موظف بود در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح، کمک‌های مالی مستقیمی به این جنبش ارائه کند.

بر اساس این گزارش ادعایی، منابع مالی در نظر گرفته‌شده قرار بود از جمله برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی در مناطق تحت کنترل انصارالله و بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی هزینه شود.

در مقابل، انصارالله نیز قرار بود به آتش‌بس پایبند بماند و حملات خود علیه عربستان سعودی را متوقف کند.

منبع: پایگاه خبری «بریکینگ دِ نیوز» به نقل از روزنامه اسرائیلی «اسرائیل هیوم»