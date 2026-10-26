باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمد پناهیان، کارشناس مذهبی، در چهارمین سالگرد هتک حرمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با اشاره به جایگاه شهدا در دنیا و آخرت گفت: امام شهید فرمودند که شهدا زنده و فعال هستند.

او با استناد به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) توضیح داد که انسان پس از مرگ از اعمالش جدا می‌شود، اما شهید از عمل خود جدا نخواهد شد و عمل او همچنان رشد می‌کند.

پناهیان با اشاره به گذشت چهار سال از حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) و حضور زنان، مردان، سالمندان، جوانان و کودکان در میان شهدا افزود: ملت مسلمان هیچ شهیدی را از دست نداده است.

این کارشناس مذهبی مجلس شهدا را مجلسی زنده و پرشور خواند و خطاب به خانواده‌های شهدا گفت: آن‌ها نه‌تنها عزیزانشان را از دست نداده‌اند، بلکه به‌تازگی آنان را به دست آورده‌اند.

پناهیان ادامه داد: شهدا سه بار فرصت زندگی دارند: از تولد تا شهادت، از شهادت تا زمان رجعت و از رجعت تا لحظه وفات. دشمن پس از ۱۴۰۰ سال هنوز درنیافته که شهدا زنده‌اند.

او با بیان اینکه «ما امام شهید خود را از دست نداده‌ایم»، خطاب به رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم با شهادت رهبر بزرگ ایران، مرگ خود را جلو انداخته است و آشفتگی در نظام سلطه تازه آغاز شده است.

پناهیان در بخش دیگری از سخنانش، پیامبر اسلام (ص) را افزون بر پیام‌آور رحمت، پیام‌آور حماسه و جهاد در برابر مستکبران دانست و گفت: اسلام دین مبارزه با طاغوت است و مسلمانان از آغاز برای این رسالت مبعوث شده‌اند.

او با اشاره به اینکه دشمنان هیچ‌گاه از جنگ با امت اسلامی دست نمی‌کشند، افزود: ملت ایران نیز با تکیه بر روحیه انقلابی، همواره برای دفاع و رزم آماده است.

این کارشناس مذهبی شمار شهدای استان فارس در جنگ‌های تحمیلی، تجاوز به حریم حرم اهل‌بیت (ع)، حمله به حرم مطهر شاهچراغ (ع) و نیز شهادت رهبر انقلاب اسلامی را دلیلی قاطع برای حذف رژیم صهیونیستی از صحنه تاریخ دانست و گفت: انتقام به‌زودی محقق خواهد شد.

پناهیان با یادآوری حماسه کربلا و پایداری امام حسین (ع) در خون‌خواهی مسلم‌بن‌عقیل اظهار کرد: ملت ایران نیز تا ریشه‌کن‌شدن کامل آمریکا و اسرائیل از پای نخواهد نشست و دیری نمی‌پاید که پرچم «لا اله الا الله و محمد رسول الله» سراسر جهان را فرا بگیرد.

او ریشه اصلی درگیری‌ها و آوارگی مردم در جهان را مخالفت با حاکمیت الهی و نپذیرفتن فرمان خداوند دانست و گفت موضوعاتی مانند هسته‌ای و حقوق بشر، بهانه‌هایی برای پیگیری اهداف اصلی دشمنان هستند؛ از نگاه او، مسئله اصلی رویارویی با حاکمیت معصومین و جایگاه ولایت است.

پناهیان با اشاره به تعرض به حرم مطهر احمدبن‌موسی (ع) گفت پیام شهادت و خون‌های ریخته‌شده، ادامه راه کربلا و پایداری در برابر دشمنان است. او افزود مردم ایران با حضور در میدان، پیام خود را به شهدا رساندند و اعلام کردند که با تمام وجود از جایگاه ولایت و امر الهی حمایت می‌کنند.

او همچنین گفت در قرآن کریم به پیامبر اکرم (ص) و یاران ایشان دستور داده شده است که در صورت نجنگیدن با ستمگران، موجودات و اماکن مقدس از میان می‌روند؛ بنابراین، مبارزه برای حفظ حرمت‌ها ضرورتی الهی است.

پناهیان در پایان با تأکید بر وعده پیروزی خداوند بر مشرکان و مستکبران گفت ملت ایران با تمسک به ولایت خداوند، پیامبر و معصومین، تا رسیدن به حاکمیت امام عصر (عج) از مسیر مبارزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.